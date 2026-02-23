به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «ژان نوئل بارو»، وزیر امور خارجه فرانسه امروز دوشنبه در واکنشی لفظی به ادامه جنایت ها و توسعه طلبی های اشغالگران صهیونیست اعلام کرد: ما از اسرائیل می‌خواهیم که تصمیمات خود در مورد گسترش کنترل خود بر کرانه باختری را لغو کند.

وزیر امور خارجه فرانسه در این خصوص ادامه داد: ما از اسرائیل می‌خواهیم که تصمیمات خطرناک در مورد گسترش کنترل خود بر کرانه باختری را لغو کند. از اسرائیل می‌ خواهیم پروژه‌ های خود را که تهدید به تقسیم کرانه باختری و مانع راه حل دو دولتی و تأسیس کشور فلسطین می‌کند، لغو کند.

«ژان نوئل بارو»، سپس با تکرار مواضع روسیه هراسانه کشورش، گفت: بسته جدید تحریم‌ ها علیه روسیه بی‌ سابقه است و هدف آن فلج کردن تلاش‌ های جنگی پوتین است. ما خواستار ممنوعیت تردد دریایی روسیه هستیم.

این در حالیست که «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ساعاتی پیش با اشاره به مخالفت مجارستان با بیستمین بسته تحریمی این اتحادیه علیه روسیه گفته بود: رایزنی‌ها در مورد این بسته تحریمی امروز انجام می‌شود، اما بعید است که پیشرفتی حاصل شود.

وزیر امور خارجه مجارستان نیز از سوی دیگر اعلام کرد که این کشور عضو اتحادیه اروپا مانع تصویب بیستمین بسته تحریم‌های این اتحادیه علیه روسیه خواهد شد.

«پیتر سیارتو» وزیر امور خارجه مجارستان گفت که بوداپست به دلیل عدم اقدام کی‌یف برای از سرگیری انتقال نفت روسیه به مجارستان و اسلواکی از طریق خط لوله «دروژبا»، بیستمین بسته تحریم‌های ضد روسی اتحادیه اروپا را مسدود می کند.