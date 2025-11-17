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۲۶ آبان ۱۴۰۴، ۸:۳۰

دستگیری باند سرقت در کیش و کشف ۱۵۰ میلیارد ریال طلا و جواهرات

دستگیری باند سرقت در کیش و کشف ۱۵۰ میلیارد ریال طلا و جواهرات

بندرعباس - پلیس کیش در عملیاتی ویژه چهار عضو باند سرقت را دستگیر کرد و ۱۵۰ میلیارد ریال طلا و اشیای قیمتی از آن‌ها کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی‌الله قاسمی فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش از دستگیری چهار عضو یک باند سرقت در این جزیره خبر داد و گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی هدفمند و عملیات میدانی دقیق این افراد که هفته گذشته در سرقت از اماکن خصوصی نقش داشتند، شناسایی و به دام افتادند.

وی افزود: در جریان این عملیات که با همکاری مؤثر شهروندان انجام شد، مقادیری طلاجات و اشیای قیمتی به ارزش تقریبی ۱۵۰ میلیارد ریال کشف شد.

سرهنگ قاسمی با تاکید بر اهمیت امنیت شهروندان گفت: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و با هرگونه تهدید علیه آن برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 6658454

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    نظرات

    • IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
      2 0
      پاسخ
      آفرین به پلیس مقتدر
    • IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
      2 0
      پاسخ
      متأسفانه وقتی به عواقب کار فکر نکنید باید توان داد
    • CA ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
      1 0
      پاسخ
      باخت دو سر

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