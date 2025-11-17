دستگیری باند سرقت در کیش و کشف ۱۵۰ میلیارد ریال طلا و جواهرات

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی‌الله قاسمی فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش از دستگیری چهار عضو یک باند سرقت در این جزیره خبر داد و گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی هدفمند و عملیات میدانی دقیق این افراد که هفته گذشته در سرقت از اماکن خصوصی نقش داشتند، شناسایی و به دام افتادند.

وی افزود: در جریان این عملیات که با همکاری مؤثر شهروندان انجام شد، مقادیری طلاجات و اشیای قیمتی به ارزش تقریبی ۱۵۰ میلیارد ریال کشف شد.

سرهنگ قاسمی با تاکید بر اهمیت امنیت شهروندان گفت: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و با هرگونه تهدید علیه آن برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.