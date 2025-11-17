  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۵۴

اعلام برنامه زمانبندی رقابت های فوتبال زیر ۱۸ سال دختران کافا

اعلام برنامه زمانبندی رقابت های فوتبال زیر ۱۸ سال دختران کافا

از سوی فدراسیون مرکزی آسیا (کافا) برنامه زمانبندی مسابقات زیر ۱۸ سال دختران ۲۰۲۵ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رقابت‌های زیر ۱۸ سال دختران کافا ۲۰۲۵ با حضور تیم‌های ترکمنستان، تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرقیزستان از اول تا هشتم آذرماه به میزبانی ازبکستان در تاشکند برگزار می‌شود. بر همین اساس کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی (کافا) برنامه مسابقات به شرح زیر اعلام شد:

*شنبه اول آذر

ترکمنستان – تاجیکستان / ساعت ۱۰:۳۰

قرقیزستان – ایران / ساعت ۱۳:۳۰

*یکشنبه دوم آذر

تاجیکستان – ازبکستان / ساعت ۱۰:۳۰

ترکمنستان - قرقیزستان / ساعت ۱۳:۳۰

*سه شنبه چهارم آذر

ایران – تاجیکستان / ساعت ۱۰:۳۰

ازبکستان – ترکمنستان / ساعت ۱۳:۳۰

*پنجشنبه ششم آذر

ایران – ترکمنستان / ساعت ۱۰:۳۰

قرقیزستان / ازبکستان / ساعت ۱۳:۳۰

*شنبه هشتم آذر

تاجیکستان – قرقیزستان / ساعت ۱۰:۳۰

ازبکستان – ایران / ساعت ۱۳:۳۰

کد خبر 6658795

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها