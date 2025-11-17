اعلام برنامه زمانبندی رقابت های فوتبال زیر ۱۸ سال دختران کافا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رقابت‌های زیر ۱۸ سال دختران کافا ۲۰۲۵ با حضور تیم‌های ترکمنستان، تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرقیزستان از اول تا هشتم آذرماه به میزبانی ازبکستان در تاشکند برگزار می‌شود. بر همین اساس کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی (کافا) برنامه مسابقات به شرح زیر اعلام شد:

*شنبه اول آذر

ترکمنستان – تاجیکستان / ساعت ۱۰:۳۰

قرقیزستان – ایران / ساعت ۱۳:۳۰

*یکشنبه دوم آذر

تاجیکستان – ازبکستان / ساعت ۱۰:۳۰

ترکمنستان - قرقیزستان / ساعت ۱۳:۳۰

*سه شنبه چهارم آذر

ایران – تاجیکستان / ساعت ۱۰:۳۰

ازبکستان – ترکمنستان / ساعت ۱۳:۳۰

*پنجشنبه ششم آذر

ایران – ترکمنستان / ساعت ۱۰:۳۰

قرقیزستان / ازبکستان / ساعت ۱۳:۳۰

*شنبه هشتم آذر

تاجیکستان – قرقیزستان / ساعت ۱۰:۳۰

ازبکستان – ایران / ساعت ۱۳:۳۰