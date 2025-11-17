اعلام برنامه زمانبندی رقابت های فوتبال زیر ۱۸ سال دختران کافا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رقابتهای زیر ۱۸ سال دختران کافا ۲۰۲۵ با حضور تیمهای ترکمنستان، تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرقیزستان از اول تا هشتم آذرماه به میزبانی ازبکستان در تاشکند برگزار میشود. بر همین اساس کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی (کافا) برنامه مسابقات به شرح زیر اعلام شد:
*شنبه اول آذر
ترکمنستان – تاجیکستان / ساعت ۱۰:۳۰
قرقیزستان – ایران / ساعت ۱۳:۳۰
*یکشنبه دوم آذر
تاجیکستان – ازبکستان / ساعت ۱۰:۳۰
ترکمنستان - قرقیزستان / ساعت ۱۳:۳۰
*سه شنبه چهارم آذر
ایران – تاجیکستان / ساعت ۱۰:۳۰
ازبکستان – ترکمنستان / ساعت ۱۳:۳۰
*پنجشنبه ششم آذر
ایران – ترکمنستان / ساعت ۱۰:۳۰
قرقیزستان / ازبکستان / ساعت ۱۳:۳۰
*شنبه هشتم آذر
تاجیکستان – قرقیزستان / ساعت ۱۰:۳۰
ازبکستان – ایران / ساعت ۱۳:۳۰
