۲۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۱۸

شاه‌حسینی: دستاوردهای همایش هوش مصنوعی به طرح‌های عملیاتی تبدیل شود

یزد- معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد نخستین همایش استانی هوش مصنوعی را گامی مؤثر در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان خواند و بر لزوم پیگیری دستاوردها تا حصول نتیجه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی شاه‌حسینی ظهر دوشنبه در نشست با عوامل همایش هوش مصنوعی در یزد ضمن ابراز رضایت از سطح کیفی و دستاوردهای این رویداد و تشکر از عوامل اجرایی آن، اظهار داشت: استقبال جامعه علمی، نخبگان، شرکت‌های دانش‌بنیان و مدیران صنعتی از این همایش، نشان داد که یزد تشنه حرکت در مرزهای دانش است.

وی افزود: این رویداد موفق توانست به خوبی یک پل ارتباطی مستحکم میان ظرفیت‌های دانشگاهی و نیازهای واقعی صنعت و دستگاه‌های اجرایی استان ایجاد کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد با تأکید بر اینکه این همایش یک نقطه شروع است و نه پایان، تصریح کرد: اکنون وظیفه سنگین‌تری بر دوش ماست و باید تمام ایده‌ها، راهکارها و شبکه‌سازی‌های شکل‌گرفته در این همایش، به خصوص در حوزه‌های حیاتی مانند آب، صنعت و خدمات را با جدیت پیگیری کنیم تا به طرح‌های عملیاتی و قابل اجرا تبدیل شوند.

