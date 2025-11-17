به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی شاهحسینی ظهر دوشنبه در نشست با عوامل همایش هوش مصنوعی در یزد ضمن ابراز رضایت از سطح کیفی و دستاوردهای این رویداد و تشکر از عوامل اجرایی آن، اظهار داشت: استقبال جامعه علمی، نخبگان، شرکتهای دانشبنیان و مدیران صنعتی از این همایش، نشان داد که یزد تشنه حرکت در مرزهای دانش است.
وی افزود: این رویداد موفق توانست به خوبی یک پل ارتباطی مستحکم میان ظرفیتهای دانشگاهی و نیازهای واقعی صنعت و دستگاههای اجرایی استان ایجاد کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد با تأکید بر اینکه این همایش یک نقطه شروع است و نه پایان، تصریح کرد: اکنون وظیفه سنگینتری بر دوش ماست و باید تمام ایدهها، راهکارها و شبکهسازیهای شکلگرفته در این همایش، به خصوص در حوزههای حیاتی مانند آب، صنعت و خدمات را با جدیت پیگیری کنیم تا به طرحهای عملیاتی و قابل اجرا تبدیل شوند.
