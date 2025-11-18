معتادان متجاهر در دلفان جمع آوری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهروز بازوند امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان جامعه، طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف پیشگیری از سرقت و کاهش جرایم، شهرستان دلفان اجرا شد.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح پلیس با هماهنگی مقام قضائی با ورود به محل‌های پاتوق افراد معتاد متجاهر و کارتن خواب که باعث سلب آسایش عموم شهروندان شده بودند، تعداد ۱۷ معتاد متجاهر جمع آوری و به مرکز ترک اعتیاد تحویل شدند.

فرمانده انتظامی دلفان، عنوان کرد: اعتیاد در بسیاری از جرایم و آسیب‌ها از جمله وقوع سرقت و نابسامانی خانواده نقش داشته، لذا لازم است به این نکته توجه کنیم که وجود پاتوق استعمال مواد یا خرده فروشان در محله‌ای که در آن زندگی می‌کنیم تهدیدی جدی برای امنیت و سلامت فردی و اجتماعی به ویژه جوانان عزیز بوده و نباید به آن بی تفاوت باشیم و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.