بابایی: مهاجرپذیری چالش استان یزد در مسیر کنترل اعتیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی ظهر سهشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این استان که با محوریت تقویت برنامههای پیشگیرانه و توسعه مراکز درمان اعتیاد برگزار شد بر مسئولیت ویژه دستگاههای اجرایی در زمینه پیشگیری از اعتیاد تأکید کرد و خواستار افزایش امکانات و برنامههای پیشگیرانه متناسب با گسترش آسیبهای این حوزه شد.
وی در این نشست، که طرح تقویت بنیان خانواده در برابر آسیبهای اجتماعی نیز ارائه شد بر موضوعات مهمی از جمله تأمین اعتبار برای احداث مرکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ ویژه زنان و همچنین افزایش ظرفیت مرکز ترک اعتیاد مردان تاکید کرد.
استاندار یزد، برگزاری منظم جلسات این شورا را عاملی برای هماهنگی بیشتر دستگاهها و آگاهی از آخرین آمار و اطلاعات حوزه مبارزه با مواد مخدر دانست و از همه نهادهای مرتبط خواست در چارچوب مسئولیتهای خود، نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
بابایی با اشاره به تأثیر پدیده مهاجرت در افزایش آمار اعتیاد استان، بر لزوم مدیریت هرچه بهتر این حوزه و جبران کاستیهای گذشته تأکید کرد.
وی در پایان با قدردانی از اقدامات نیروی انتظامی (فراجا) در زمینه مبارزه با مواد مخدر، از کاهش نسبی آسیبهای اجتماعی در استان بر پایه شاخصهای تعریفشده خبر داد.
