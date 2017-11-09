به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری بوشهر صبح پنجشنبه در این آیین گفت: جای بسی خوشبختی دارد که شاهد هستیم که هنرمندان استان با خلاقیت هنری خود برای حفظ بخشی از میراث معنوی و مذهبی استان در زمینه لباس‌های سنتی در حال فعالیت هستند.

فاطمه دهقانی افزود: با تولید این لباس‌ها امکان ترویج و آموزش فرهنگ مذهبی را به فرزندان خود داریم که در راستای سبک زندگی ایرانی و اسلامی است.

وی ابراز امیدواری کرد: زمینه مناسب برای استفاده از این طرح‌ها برای عامه مردم در استان بوشهر فراهم شود و برپایی اولین نمایشگاه تن‌پوش‌های عاشورایی در استان بوشهر را رویدادی ارزشمند زمینه‌ساز ایجاد مکانی ثابت برای خرید این محصولات برای علاقمندان در سراسر استان شود.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری خاطرنشان کرد: در تلاش برای ایجاد مکانی مناسب مانند بازارچه‌ها برای عرضه این محصولات برای حمایت از هنرمندان هستیم تا شاهد تولید و احیا لباس‌های سنتی در استان بوشهر باشیم.

مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری نیمدری سبز نیز در این آیین گفت: ما در موسسه نیمدری سبز یک سازمان مردم نهاد است به دنبال تولید محصولات فرهنگی ومحتوای فرهنگی با استفاده از هنرمندان نخبه استان هستیم.

محمد مظفری با اشاره به اینکه تولید محصولات فرهنگی مشکلات خاص خودش را دارد افزود: سازمان های مردم نهاد در حوزه های فرهنگی باید تلاش کنند ایده های نو و کاربردی را برای فراگیر شدن حمایت کنند.

مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری نیمدری سبز با اشاره به برگزاری نمایشگاه تن پوش های عاشورایی برای اولین بار در استان افزود: نمایشگاه برگزار شده ما حصل همین تفکر است.

مظفری بیان کرد: این دو هنرمند که در زمینه طراحی لباس به صورت خودجوش در حال فعالیت هستند و لباس بسیاری از گروه‌های موسیقی و نمایشی استان، کشور و حتی خارج از کشور را طراحی می کنند.

مظفری گفت: غفلت از طراحی مد و لباس در سالهای پیش باعث شده است که بیگانگان برای ما لباس طراحی کنند و برای تغییر این فضا نیاز به حمایت از هنرمندان فعال در این زمینه برای خلق اثر و حفظ میراث فرهنگی ارزشمند بومی و محلی استان و کشور هستیم.

وی بیان کرد: این نمایشگاه اولین نمایشگاه لباس عاشورایی برای مردان در استان بوشهر است که دایر می‌شود و از هیئت‌های مذهبی استان بوشهر نیز برای دیدن آثار دعوت می شود.

آمنه فروردین از هنرمند طراح لباس این نمایشگاه در این خصوص اظهار داشت: در این نمایشگاه ۳۰ اثر به نمایش درآمده‌اند و ایده قبل از ماه محرم مطرح شد و هدف از آن معرفی لباس‌های محرمی به هیئت‌های مذهبی، مساجد، مداحان و حفظ فرهنگ عاشورایی بود.

این هنرمند گفت: فرهنگ عاشورا زمینه‌های غنی خلق اثر است و می‌توان آثار بی‌شماری را با الهام از عاشورا طراحی کرد.

وی خاطرنشان کرد: این اولین نمایشگاه لباس‌های عاشورایی در استان بوشهر است و سومین آن در کشور است که برای آقایان برگزار می‌شود و بیشتر هم نظر ما آقایان بوده است زیرا نمایشگاه ویژه آنان نداشته‌ایم.

فروردین گفت: انتظار حمایت مسئولین از هنرمندان طراحی لباس داریم و زیرا کار طراحی لباس برای جامعه معرفی شده است و باید به مرحله تولید ورود کنیم به صورتی که در ماه محرم و صفر این لباس‌ها در بازار به صورت عمومی عرضه شود.

این هنرمند با اشاره به بخشی از طراحی لباس و تولید لباس‌های عاشورایی کشور در چین انجام می‌شود، افزود: این لباس‌ها در استفاده از المان‌ها و نوشته‌ها ایراد فراوانی دارند به صورتی که برخی از المان‌های استفاده شده ارتباطی با عاشورا ندارند و حتی اشتباهات املایی در آنان وجود دارد.

هانیه شهمرادی دیگر هنرمند طراح لباس نمایشگاه نیز گفت: استفاده از طرح‌های جدید و پرهیز از طرح‌های تکراری و کلیشه هدف مهم نمایش این آثار است.

وی بیان کرد: با وجود اینکه طراحی لباس گروه‌های موسیقی و تئاتر استان بوشهر و کشور و حتی خارج از کشور را انجام داده‌ایم و چرخه طراحی و تولید و اجرا کامل شده است اما برای عمومی شدن آن باید حمایت لازم از هنرمندان این عرصه صورت گیرد.

آیین افتتاح اولین نمایشگاه «تن‌پوش‌های عاشورایی» در استان بوشهر به همت موسسه فرهنگی هنری نمیدری سبز با همکاری گالری هانیا با حضور مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری بوشهر و جمعی از هنرمندان و علاقمندان به طراحی لباس در کافه حاج رئیس بوشهر برگزار شد.

علاقمندان می‌توانند از اولین نمایشگاه «تن‌پوش‌های عاشورایی» از ۱۷ الی ۲۱ آبان ماه در کافه حاج رئیس بوشهر از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۲ دیدن کنند.