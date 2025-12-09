سرهنگ روح‌الله قمری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت جایگاه زن در منظومه فکری انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب اسلامی هویت الهی زن را احیا کرد و امروز رسالت فعالان عرصه فرهنگ و هنر آن است که این حقیقت را با زبان هنر بازتاب دهند.

وی با بیان اینکه بانوان هنرمند ظرفیت ارزشمندی در تبیین نقش زن تراز انقلاب اسلامی دارند، افزود: زنان هنرمند می‌توانند با خلق آثار فاخر، نقش زن مسلمان را در عرصه‌های فرهنگ، مقاومت و خانواده به‌درستی ترسیم کنند.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان سپاه قدس گیلان با تأکید بر اینکه هنر متعهد باید در خدمت بازنمایی هویت اصیل زن مسلمان باشد، ادامه داد: رویداد «باهنران» فرصتی برای انسجام شبکه بانوان هنرمند و تبیین موضوعات روز حوزه زنان با زبان هنر است.

قمری با اشاره به اهداف این رویداد تصریح کرد: «باهنران» تنها بستری برای تولید آثار فاخر نیست، بلکه زمینه‌ای برای معرفی زنان شهیده، مادران مقاوم و الگوهای برجسته‌ای چون حضرت زینب کبری (س) نیز فراهم می‌آورد.

وی با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این رویداد بیان کرد: از آذرماه ۱۴۰۴ کارگاه‌های تخصصی در مرکز استان برگزار می‌شود که محور آنها هویت زن مسلمان، تکنیک‌های روایت‌پردازی در هنرهای تجسمی و نقد آثار هنری خواهد بود.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان سپاه قدس گیلان اعلام کرد: آخرین مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ است و داوری آثار در بهمن‌ماه انجام می‌شود. آثار برگزیده در نمایشگاه‌های استانی و ملی به نمایش درخواهد آمد و از ظرفیت رسانه‌ای و فضای شهری برای انتشار آنها استفاده خواهد شد.

به گزارش مهر، رویداد ملی «باهنران» با محوریت تولید آثار فاخر هنری در حوزه زن و خانواده در سال ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. این رویداد با حمایت سازمان بسیج جامعه زنان و دبیری سازمان بسیج هنرمندان ویژه رشته‌های هنرهای تجسمی طراحی شده و بانوان هنرمند سراسر کشور می‌توانند در آن شرکت کنند.