۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۴۵

رضازاده: مأموریت اورژانس هوایی برای انتقال بیمار در بوکان انجام شد

ارومیه- رییس اورژانس آذربایجان غربی از انجام مأموریت حیاتی اورژانس هوایی برای انتقال بیمار مرگ‌ مغزی کاندید اهدای عضو در بوکان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده، در این زمینه افزود: امروز یک مأموریت بسیار حساس و حیاتی توسط اورژانس هوایی استان انجام شد. به گفته دکتر رضازاده، فردی ۱۹ ساله در شهرستان بوکان دچار مرگ‌مغزی شده و پس از تأیید شرایط، به عنوان کاندید اهدای عضو نیازمند انتقال فوری به ارومیه بود.

وی گفت: به منظور تسریع روند اهدای عضو و فراهم‌سازی زمان طلایی، بالگرد اورژانس هوایی را از ارومیه به بوکان اعزام کردیم. بیمار پس از تحویل گرفتن توسط تیم هوایی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به ارومیه منتقل و به تیم اورژانس زمینی تحویل داده شد تا ادامه مراحل تخصصی اهدای عضو انجام گیرد.

رضازاده افزود: کل زمان پرواز این مأموریت رفت و برگشت ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه بود که نشان می‌دهد اورژانس هوایی چه نقش تعیین‌کننده‌ای در مأموریت‌های ویژه و نجات‌بخش دارد. تلاش ما همواره این است که حتی در سخت‌ترین شرایط، بهترین و سریع‌ترین خدمات را ارائه دهیم.

