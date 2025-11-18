رضازاده: مأموریت اورژانس هوایی برای انتقال بیمار در بوکان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده، در این زمینه افزود: امروز یک مأموریت بسیار حساس و حیاتی توسط اورژانس هوایی استان انجام شد. به گفته دکتر رضازاده، فردی ۱۹ ساله در شهرستان بوکان دچار مرگمغزی شده و پس از تأیید شرایط، به عنوان کاندید اهدای عضو نیازمند انتقال فوری به ارومیه بود.
وی گفت: به منظور تسریع روند اهدای عضو و فراهمسازی زمان طلایی، بالگرد اورژانس هوایی را از ارومیه به بوکان اعزام کردیم. بیمار پس از تحویل گرفتن توسط تیم هوایی، در کوتاهترین زمان ممکن به ارومیه منتقل و به تیم اورژانس زمینی تحویل داده شد تا ادامه مراحل تخصصی اهدای عضو انجام گیرد.
رضازاده افزود: کل زمان پرواز این مأموریت رفت و برگشت ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه بود که نشان میدهد اورژانس هوایی چه نقش تعیینکنندهای در مأموریتهای ویژه و نجاتبخش دارد. تلاش ما همواره این است که حتی در سختترین شرایط، بهترین و سریعترین خدمات را ارائه دهیم.
نظر شما