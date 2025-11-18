جایزه دوم جشنواره «تبریز ما» به گزارش تصویری مینا نوعی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه در آئین اختتامیه چهارمین جشنواره رسانهای-پژوهشی «تبریز ما»، مینا نوعی، عکاس خبرگزاری مهر آذربایجانشرقی، موفق به کسب مقام دوم بخش «عکس و چندرسانهای» این جشنواره شد.
اثر برگزیده او با عنوان «گزارش تصویری هوای آلوده تبریز» به دلیل پرداخت دقیق و هنرمندانه به چالشهای زیستمحیطی شهر تبریز و مستندسازی وضعیت آلودگی هوا مورد توجه هیأت داوران قرار گرفت.
این جشنواره با هدف ترویج تولیدات رسانهای اثرگذار و توجه به مسائل شهری برگزار شد و آثار منتخب در اختتامیه آن مورد تقدیر قرار گرفتند.
