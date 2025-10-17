به گزارش خبرنگار مهر، در اختتامیه این جشنواره، مینا نوعی عکاس خبرگزاری مهر از تبریز مقام سوم این جشنواره را کسب کرد.
عکسهای تولیدی در سفر به مناطق محروم در این جشنواره به رقابت پرداختند که موضوع اغلب آنها شامل بی عدالتی رفاهی، آموزشی، درمانی، شغلی، توسعه و عدم توسعه یافتگی منطقهای، توزیع و یا عدم توزیع امکانات و رفاه منطقهای بود.
مصادیق نمونهای آثار تولید شده نیز شامل عدم دسترسی مناطق به امکانات رفاهی، خانههای بهداشت، سطح پایین بهداشت و درمان، مدارس کپری و عشایری، کمبود یا نبود آب، برق و گاز و مشاغل سخت است.
