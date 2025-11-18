  1. استانها
  2. گلستان
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۰:۳۹

اختتامیه سی‌وششمین جشنواره تئاتر گلستان برگزار شد

گرگان- اختتامیه سی‌وششمین جشنواره تئاتر گلستان با حضور هنرمندان در گرگان برگزار شد.

