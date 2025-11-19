به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابتهای روز یازدهم بازیهای کشورهای اسلامی که روز گذشته (سه شنبه ۲۷ آبان) در ریاض برگزار شد، تیمهای ملی بسکتبال سه نفره زنان و مردان ایران موفق به صعود به مرحله نیمه نهای این بازیها شدند.
رقابتهای مرحله نیمه نهایی امروز (چهارشنبه ۲۸ آبان) برگزار میشود. در این مرحله از مسابقات، تیم ملی بسکتبال سه نفره زنان برای فینالیست شدن با ترکیه دیدار میکند و تیم ملی مردان هم به مصاف بحرین میرود.
تیم ملی بسکتبال سه نفره زنان با سه پیروزی متوالی برابر مصر، قطر و الجزایر در مرحله گروهی، راهی مرحله نیمه نهایی شد. در بخش مردان هم تیم ملی بسکتبال سه نفره ایران برابر ترکیه و قطر پیروز شد و نتیجه رقابت با ساحل عاج را واگذار کرد و به عنوان تیم دوم راهی نیمه نهایی شد.
