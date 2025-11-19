به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت درباره پیام رئیسجمهور ایران به ولیعهد عربستان گفت: در این پیام، قدردانی و تشکر رسمی کشورمان از خدمات و تلاشهایی که در موسم گذشته حج برای زائران ایرانی ارائه شد، بهویژه همکاریهای گسترده در روند بازگشت حجاج پس از آغاز جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، ابلاغ شد.
وی افزود: این پیام که به وزیر کشور عربستان تحویل داده شد، شامل تقدیر از اقدامات و همراهیهای طرف سعودی، بهخصوص در فراهمسازی شرایط بازگشت زمینی حجاج ایرانی، بود. ما مراتب تشکر خود را از این همکاریها به ایشان و مجموعه همکارانشان منتقل کردیم.
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