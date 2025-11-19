به گزارش خبرنگار مهر، حسین میرزایی، عضو هیئت علمی دانشگاه و جامعه‌شناس، در نشست اخیر حوزه مقاومت اجتماعی در ایران با عنوان مقاومت به مثابه امر اجتماعی گفت: دوستان زیادی دخیل بودند تا این نشست برگزار شود و از ماه‌ها قبل برنامه‌ریزی شد تا بتوانیم از مفاهیم و الگوهایی که در دنیا مطرح است، در ایران صحبت کنیم.

وی با اشاره به نقش حامد حاجی حیدری افزود: به نظر من دیدگاه‌های ایشان بسیار حجیم و ارزشمند است و من به عنوان مردم‌شناس روی این تحلیل‌ها حساب می‌کنم. اعداد و آمار رسمی گاهی واقعیت اجتماعی را قلب می‌کنند و نمی‌توانند به درستی دیدگاه‌های جاری در جامعه را نشان دهند.

سرمایه اجتماعی مقاومت؛ از ملی تا فراملی

میرزایی با تمرکز بر سرمایه اجتماعی گفت: در ایران، سرمایه اجتماعی مقاومت نه فقط یک آرمان ملی بلکه به یک آرمان فراملی تبدیل شده است. این سرمایه از بستر ملی تقویت شده و به سطح بین‌المللی رسیده است، و این کنش‌ها صرفاً تاکتیکی یا نظامی نیستند.

وی ادامه داد: رشد حمایت از فلسطین در سطح جهانی و تفاوت آن با سیاست رسمی ایران نشان می‌دهد که مردم دنیا امروز از فلسطین حمایت می‌کنند، در حالی که در ایران، برخی روشنفکران از ترس همسو شدن با سیاست رسمی حاضر نیستند صریحاً صحبت کنند. با این حال، کنش‌های سخاوتمندانه مردمی در طول شش ماه اخیر جنگ در فلسطین و لبنان، یک ساختار دفاعی و هویتی قوی را شکل داده است.

کمک‌های مردمی؛ مناسک فرهنگی و مذهبی

میرزایی توضیح داد: کمک‌های مردم ایران به مقاومت فلسطین و لبنان صرفاً جمع‌آوری کمک مالی نیست. این اقدامات یک مناسک مدنی و مذهبی است که ریشه در فرهنگ اسلامی و شیعی، ایثار و انفاق دارد. این کمک‌ها نشان‌دهنده تعلق، غرور و مشارکت در یک آرمان بزرگ‌تر هستند و روح معنوی را به این سرمایه اجتماعی تزریق می‌کنند.

وی افزود: حتی در شرایط دشوار اقتصادی و تحریم‌ها، افرادی بودند که بخشی از حقوق خود را به صورت دوره‌ای برای حمایت از جبهه مقاومت ارسال می‌کردند. این امر نشان می‌دهد که ارزش مقاومت و حمایت از مظلوم برای جامعه ایرانی یک ارزش فوق‌معیشتی است.

ایران؛ کنشگر مستقل و ضدسلطه

میرزایی درباره جایگاه ایران در مقاومت جهانی گفت: ایران در طول دهه‌های اخیر تنها کشوری بوده که بدون ابهام و بدون تشبیه، به صورت رسمی و حتی نظامی در برابر سلطه غرب ایستاده است. این موضع، چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه فرهنگی، سرمایه اجتماعی پیوندی قدرتمندی ایجاد کرده و اعتماد متقابل میان حامیان آرمان مقاومت در داخل و خارج کشور را تقویت کرده است.

وی ادامه داد: این سرمایه اجتماعی، با پشتوانه حمایت مردمی و آرمان‌های انقلاب، نشان می‌دهد که مقاومت تنها یک شعار ایدئولوژیک نیست، بلکه یک واقعیت ژئوپولیتیک و سرمایه ملی عملیاتی است.

بازنمایی جهانی و مشروعیت کنش‌های مردمی

میرزایی در پایان خاطرنشان کرد: بازنمایی کنش‌های مردمی ایران در جهان، مشروعیت و اعتبار موضع ضدسلطه کشور را تقویت کرده است. این اقدامات نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی مقاومت قابلیت بازتولید و استمرار دارد و می‌تواند در شرایط مختلف ملی و فراملی به قدرت خود ادامه دهد.