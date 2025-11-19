به گزارش خبرنگار مهر، سارا ترابیکیا، همسر سردار سپهبد غلامعلی رشید و مادر شهید عباس رشید، در این نشست با قدردانی از خانوادههای شهدا گفت: دست تکتک مادران، همسران و فرزندان شهدا را میبوسم؛ از نوجوانی ارادت ویژهای به این خانوادهها داشتهام و همچنان خود را وامدار آنان میدانم.
او در توصیف اهمیت مقطع اخیر تاریخ کشور افزود: همانطور که خانم امامی اشاره کردند، برخی رخدادهای تاریخی در عین کوتاهی، حامل معناهای بزرگاند. وقایع دوازده روز گذشته نیز اگرچه در ظاهر محدود بود، اما پیامهای بلند و آثار ماندگاری برای جبهه مقاومت خواهد داشت.
ترابیکیا با اشاره به مقام شهدا ادامه داد: شهدا جایگاهی را برگزیدند که یقیناً محل انتظار آنان است؛ اما چگونگی رسیدن به این مقام و بزرگداشتی که امروز با تأکید رهبر معظم انقلاب برای ترویج تفکر جهادی و در قالب عنوان نسل جهاد صورت گرفت، حقیقتاً با خون شهدا معنا یافته است.
او با بیان اینکه بخش مهمی از آثار مرتبط با شهدا مبتنی بر روایتهای خانوادگی است، افزود: در این آثار، محور خانواده نقشی تعیینکننده دارد. ستون خیمه خانواده زن است؛ مادر است، همسر است. بدون نقش زن، بسیاری از تحولات ممکن نمیشد. حضرت امام(ره) و رهبر انقلاب نیز بارها تأکید کردهاند که زنان در بسیاری از صحنهها پیشگام بودهاند؛ حتی در برخی شهرها مانند مشهد، حضور زنان در تظاهرات پیش از مردان ثبت شده است.
وی با اشاره به نقش تاریخی زنان در شکلگیری انقلاب اسلامی گفت: شهید بهشتی در یک مصاحبه مهم که کمتر مورد توجه قرار گرفته، بیان کردهاند که از عوامل اصلی پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷، حضور بانوان در میدان مبارزه بود. نقش زنان در تاریخ وجود داشته است؛ گاهی بنا به شرایط پررنگتر جلوه داده میشود و گاهی برخی افراد تعمداً آن را کمرنگ میکنند، اما اهمیت نقش مادران در تربیت نسلها هرگز حذفشدنی نیست.
همسر سردار رشید در ادامه افزود: در زمانهای که حوادث تلخ و دشوار رخ میدهد، اگر بانوان نتوانند نقش و تکلیف خود را ادا کنند، جامعه با چالش روبهرو خواهد شد. الگوهای نمونه این نقشآفرینی، حضرت فاطمه زهرا(س) و حضرت زینب کبری(س) هستند؛ بانویی که در کاخ یزید خطبهای خواند که تاریخ را متوقف کرد و با وجود مصائب سنگین، ایستادگیاش الگوی ماندگار شد.
ترابیکیا در بخش دیگری از سخنانش درباره لحظه اعلام شهادت همسر و فرزندش گفت: خبر شهادت را به من ندادند، زیرا خودم در همان محل حضور داشتم. جنگ چهرهای سهمگین دارد، اما در کنار آن، وجه دیگری هم هست؛ غرور و سعادتی که انسان را به حمد و ستایش الهی وامیدارد.
او با تأکید بر ضرورت روایتگری گفت: روایتگری ابزار میخواهد و این مسئولیتی است که بر عهده همه ما گذاشته شده است. امید داریم خداوند توفیق دهد نسلی تربیت کنیم که رهبر معظم انقلاب پرچم را به صاحب اصلی بسپارند و ما در زیر این پرچم وظیفه خود را درست انجام دهیم.
وی همچنین به ویژگیهای فرزند شهیدش اشاره کرد و گفت: به فرزندم افتخار میکنم. او در تمام سالهایی که در فضای روایتگری حضور داشت، حتی یک بار نام و جایگاه پدرش را بیان نکرد و خود را با نام شیخ عباس معرفی میکرد تا شناخته نشود. هیچگاه از نام پدر برای گرهگشایی یا کسب امتیاز استفاده نکرد.
