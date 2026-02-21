خبر صدور حکم اعدام برای متهمان اغتشاشات دی ماه تکذیب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری در پی انتشار اخباری در برخی رسانهها و شبکههای معاند مبنی بر صدور حکم اعدام برای سامان، آرمان و رحمان کیانیوفا از دستگیرشدگان اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴، این اخبار را کذب اعلام کرد.
وی با بیان اینکه پرونده این سه نفر همچنان در دادسرا و در مرحله تحقیقات قرار دارد، افزود: مطالب منتشرشده در این خصوص که عمدتاً از سوی رسانهها و شبکههای معاند بازنشر شده، با هدف برهمزدن آرامش جامعه و تشویش اذهان عمومی است و هیچگونه مبنای قضایی ندارد.
رئیسکل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: دستگاه قضایی استان با سرعت، دقت و قاطعیت در حال رسیدگی به پروندههای مرتبط با عوامل اغتشاشات و متهمان است و این رسیدگیها دقیقاً وفق مقررات قانونی و موازین قضایی انجام میشود.
جعفری با تأکید بر اینکه دادگستری تحت تأثیر شایعات، عملیات روانی و فضاسازی رسانههای معاند قرار نخواهد گرفت، گفت: روند رسیدگی قضایی مستقل، قانونی و شفاف است و نتایج آن از مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
وی در پایان از مردم خواست اخبار موثق را صرفاً از مراجع رسمی و خبرگزاریهای معتبر و قانونی دنبال کنند و به شایعات و مطالب منتشرشده در رسانههای معاند توجه نکنند.
