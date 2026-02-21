۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۱۲

خبر صدور حکم اعدام برای متهمان اغتشاشات دی ماه تکذیب شد

اصفهان - رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان با رد ادعای رسانه‌های معاند درباره صدور حکم اعدام برای متهمان اغتشاشات دی ماه گفت: این پرونده‌ها همچنان در مرحله تحقیقات قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری در پی انتشار اخباری در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های معاند مبنی بر صدور حکم اعدام برای سامان، آرمان و رحمان کیانی‌وفا از دستگیرشدگان اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴، این اخبار را کذب اعلام کرد.

وی با بیان اینکه پرونده این سه نفر همچنان در دادسرا و در مرحله تحقیقات قرار دارد، افزود: مطالب منتشرشده در این خصوص که عمدتاً از سوی رسانه‌ها و شبکه‌های معاند بازنشر شده، با هدف برهم‌زدن آرامش جامعه و تشویش اذهان عمومی است و هیچ‌گونه مبنای قضایی ندارد.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: دستگاه قضایی استان با سرعت، دقت و قاطعیت در حال رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با عوامل اغتشاشات و متهمان است و این رسیدگی‌ها دقیقاً وفق مقررات قانونی و موازین قضایی انجام می‌شود.

جعفری با تأکید بر اینکه دادگستری تحت تأثیر شایعات، عملیات روانی و فضاسازی رسانه‌های معاند قرار نخواهد گرفت، گفت: روند رسیدگی قضایی مستقل، قانونی و شفاف است و نتایج آن از مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی در پایان از مردم خواست اخبار موثق را صرفاً از مراجع رسمی و خبرگزاری‌های معتبر و قانونی دنبال کنند و به شایعات و مطالب منتشرشده در رسانه‌های معاند توجه نکنند.

    • IR ۰۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      کسانی که برضد میهن خود(بنابر فراخوان حیواناتی که در جزیره بدنام اپستین پرونده کثیف و شرم آوری دارند) اقدام به خبانت و چنایت کردند بایستی تا ابد در زندان بمانند و برای اصلاح خرابکاری های خود در اردوگاههای کار های اجباری کار کنند و کار کنند و کار کنند.نباید این خائنان روی آزادی را ببینند.
    • IR ۰۷:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
      ما خواهان اجرای احکام الهی با عدل و انصاف هستیم ، نه چیزی کم و نه چیزی زیاد ، همان طور که رهبر انقلاب گفتند ، بی رافت ! اگر تا حالا احکام اسلام دقیق انجام می شد ، وضع ما این طور نبود ، کسی که آدم کشته و آدم سوزانده ، به بچه و کوچک و بزرگ رحم نکرده ، کسی که خانه های مردم و بانک ها و ادارات و مساجد و قرآن و اموال عمومی را آتش زده و نابود کرده ، باید عادلانه مجازات شود ! بی کم و کاست و بی اضافه !

