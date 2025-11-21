قائمی: نخستین گروه غازهای خاکستری وارد تالاب سولدوز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر قائمی در این زمینه اظهار کرد: ۱۵ قطعه غاز خاکستری در مسیر مهاجرت سالانه خود از مناطق شمالی به سمت جنوب، برای استراحت و تغذیه وارد این تالاب شدهاند.
وی با بیان اینکه پیش بینی میشود با توجه به شرایط مناسب تالابهای منطقه، تعداد بیشتری از این پرندگان در روزهای آینده به سولدوز وارد شوند، گفت: سولدوز همچنان یکی از سرزندهترین تالابهای جنوب آذربایجان غربی و حاشیه جنوبی دریاچه ارومیه به شمار میرود.
قائمی با اشاره به وضعیت آبی تالاب سولدوز افزود: در مهر امسال حدود ۲ میلیون مترمکعب آب از کانال سد حسنلو به تالاب تزریق شده و اکنون حجم آب تالاب از ۶ میلیون مترمکعب فراتر رفته است.
رئیس اداره محیط زیست نقده همچنین به تنوع زیستی تالاب اشاره کرد و گفت: علاوه بر پرندگان مهاجر، گونههای بومی مانند آبچلیک، چوبپا، کاکایی، خوتکا، چنگر، حواصیل و انواع اردکها نیز در این تالاب دیده میشوند. همچنین حضور پستاندارانی مانند گراز، گرگ و شغال نیز در زیستگاههای پیرامونی ثبت شده است.
قائمی از ساکنان روستاهای اطراف خواست در صورت مشاهده هرگونه شکار غیرمجاز، مراتب را به محیطبانان یا اداره محیط زیست گزارش دهند.
وی درباره وضعیت تالاب درگهسنگی نیز گفت: این تالاب به دلیل خشکسالی به طور کامل خشک شده و با جاری شدن رودخانه گادر دوباره آبگیری و احیا خواهد شد.
