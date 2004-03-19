هفت فلسطيني در جنوب نوار غزه زخمي شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، نظاميان صهيونست امروز با چند دستگاه تانگ و تجهيزات نظامي به منطقه "المغراقه" در نزديكي شهرك صهيونيست نشين نتساريم در جنوب شهر غزه حمله كردند.

منابع پزشكي فلسطين اعلام كردند: چهار فلسطيني به طور مستقيم هدف گلوله نيروهاي اسراييلي قرارگرفتند و سه تن ديگر به هنگام حمله نيروهاي اين رژيم به منازلشان زخمي شدند.

به گفته منابع امنيتي فلسطين، نظاميان اسراييلي همچنين پس از اين حمله يكي ازمنازل اعضاي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) را تخريب كردند.

