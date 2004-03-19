  1. بین الملل
  2. سایر
۲۹ اسفند ۱۳۸۲، ۱۳:۳۸

در حمله نظاميان صهيونيست

هفت فلسطيني در جنوب نوار غزه زخمي شدند

منابع امنيتي و پزشكي فلسطيني امروز از حمله وحشيانه نظاميان رژيم صهيونيستي به شهر غزه خبردادند كه درنتيجه آن 7 فلسطيني مجروح شدند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، نظاميان صهيونست امروز با چند دستگاه تانگ و تجهيزات نظامي به منطقه  "المغراقه" در نزديكي شهرك صهيونيست نشين نتساريم در جنوب شهر غزه حمله كردند.
منابع پزشكي فلسطين اعلام كردند: چهار فلسطيني به طور مستقيم هدف گلوله نيروهاي اسراييلي قرارگرفتند و سه تن ديگر به هنگام حمله  نيروهاي اين رژيم به منازلشان زخمي شدند.
به گفته منابع امنيتي فلسطين، نظاميان اسراييلي همچنين پس از اين حمله يكي ازمنازل اعضاي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) را تخريب كردند.

کد مطلب 66622

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها