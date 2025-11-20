به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در رسانه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» خبر داد که مصوبه کنگره درباره الزام وزارت دادگستری به انتشار پرونده‌های جفری اپستین (میلیاردر بدنام و قاچاقچی جنسی) را امضا کرده است.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس جمهور آمریکا مصوبه مجلس نمایندگان و سنای این کشور را امضاء کرد که بر اساس آن پرونده‌های مربوط به اپستین باید منتشر شود.

مجلس نمایندگان و سنای آمریکا هر ۲ از طرح الزام وزارت دادگستری به افشای اسناد مرتبط با اپستین حمایت کرده‌اند.

قراراست اسناد مربوط به اپستین ظرف ۳۰ روز منتشر شود.

رئیس جمهور آمریکا در «تروث سوشال» نوشت: به دستور من وزارت دادگستری تاکنون حدود ۵۰ هزار صفحه سند را به کنگره تحویل داده است. فراموش نکنید دولت بایدن حتی یک پرونده یا صفحه مربوط به جفری اپستین دموکرات را تحویل نداده و حتی در مورد او صحبت نکرده است. تصویب این لایحه با رأیی «تقریباً اجماعی» صورت گرفت و این اقدام پس از درخواست مستقیم من از مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان و جان ثیون رهبر اکثریت در سنای آمریکا، انجام شد. جفری اپستین که در سال ۲۰۱۹ توسط وزارت دادگستری ترامپ (نه دموکرات‌ها!) متهم شد، یک دموکرات تمام‌عیار بود و هزاران دلار به سیاستمداران دموکرات اهدا کرد.

اسناد ارتباطات اپستین همچنان محور بحث‌های سیاسی در آمریکا است و اعضای هر ۲ حزب دموکرات و جمهوری خواه، یکدیگر را متهم به ارتباط با شبکه قاچاق انسان از سوی این میلیاردر بدنام می‌کنند.