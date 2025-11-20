به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو در جریان بازدید از نمایشگاه صنایع وابسته صنعت کفش ایران (فیمکس) که با حضور گسترده فعالان این حوزه در قم برپا شده است، اظهار کرد: حضور ۱۳۰ تولیدکننده و مجموعه فعال در این رویداد نشان می‌دهد فیمکس به یکی از تخصصی‌ترین گردهمایی‌های صنعت کفش کشور تبدیل شده و ظرفیت بالایی برای معرفی توان ملی فراهم آورده است.



وی با اشاره به سابقه طولانی صنعت کفش در کشور بیان کرد: این صنعت طی سال‌های اخیر با تکیه بر تجربه تولیدکنندگان و دسترسی به مواد اولیه مناسب، مسیر روبه‌رشدی را پشت سر گذاشته و امروز علاوه بر تأمین بخش قابل توجهی از نیاز داخلی، در حوزه صادرات نیز سهم قابل ملاحظه‌ای را کسب کرده است.



استاندار قم با تاکید بر جایگاه ویژه برخی استان‌ها در این عرصه افزود: شهرهایی همچون قم، اصفهان، تبریز و تهران در سال‌های گذشته به قطب‌های اصلی صنعت کفش تبدیل شدند و در برخی مقاطع در سطح بین‌المللی نیز چهره‌ای درخشان از توان ایرانی ارائه کرده‌اند.



بهنام‌جو در ادامه، کارکرد نمایشگاه فیمکس را فرصتی برای تبادل دانش و آشنایی تولیدکنندگان با فناوری‌های نو دانست و گفت: این رویداد امکان مشاهده تجهیزات جدید و نوآوری‌های روز را فراهم کرده و تولیدکنندگان می‌توانند با بهره‌گیری از این ظرفیت، کیفیت محصولات خود را ارتقا داده و به سمت استانداردهای جهانی حرکت کنند.



وی با اشاره به اهمیت توجه به بخش‌های دانش‌بنیان در صنعت کفش افزود: توسعه فناوری در زنجیره تولید و استفاده از فرآیندهای علمی، یکی از شاخص‌های تحول در این حوزه است و حضور شرکت‌های نوآور در فیمکس این مسیر را تقویت می‌کند.



استاندار قم همچنین نقش کفش در سلامت جسمی افراد را یادآور شد و اظهار داشت: کفش مناسب علاوه بر زیبایی و دوام، تأثیر مستقیمی بر سلامت ستون فقرات و کیفیت زندگی دارد و مشاهده اهتمام تولیدکنندگان به ارائه محصولات استاندارد یکی از نکات مثبت این نمایشگاه بود.



وی با قدردانی از برگزارکنندگان رویداد تصریح کرد: گردهمایی طراحان، تولیدکنندگان و متخصصان نشان‌دهنده ظرفیت عظیم صنعت کفش کشور است و چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز گسترش تعاملات، توسعه صادرات و تقویت جایگاه این صنعت در اقتصاد ملی باشد.



بهنام‌جو در پایان ابراز امیدواری کرد: با استمرار حمایت‌ها و به‌کارگیری فناوری‌های نو، گام‌های مؤثری برای پیشرفت صنعت کفش برداشته شده و این حوزه جایگاه واقعی خود را در تولید ملی بازیابد.