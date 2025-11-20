به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمودی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست الزامات بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا اظهار کرد: هدف برنامه هفتم توسعه جذب سالانه ۲ میلیون گردشگر خارجی به استان مرکزی است و تحقق آن مستلزم معرفی گسترده و کامل جاذبه‌های استان است.

وی با اشاره به رتبه سوم شهر کازان در جذب گردشگر در روسیه افزود: این ظرفیت می‌تواند زمینه گسترش گردشگری استان مرکزی و بهره‌برداری کامل از زیر ساخت‌های موجود برای جذب گردشگران خارجی را فراهم کند.

محمودی تصریح کرد: گردشگری از مهم‌ترین محرک‌های رشد اقتصادی است و ورود گردشگران داخلی و خارجی به‌طور مستقیم بر تجارت و وضعیت معیشت مردم استان تأثیرگذار است.

سرپرست میراث فرهنگی استان مرکزی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری کم نظیر شهرستان‌های استان ادامه داد: اراک میزبان نخستین بازار مهندسی‌شده جهان است و کاروانسراهای متعدد آن روزگاری به‌عنوان مراکز اصلی تجارت فرش و کالا شناخته می‌شدند.

وی تاکید کرد: این درحالی‌است که شهرستان تفرش به دست‌کندها و شهر زیرزمینی خود شهرت دارد و خمین بیشترین سنگ‌نگاره‌های کشور را در خود جای داده است.

محمودی افزود: ساوه یک‌سوم انار کشور را تولید می‌کند و زرندیه با پسته باکیفیت و شازند با نخستین کارخانه صنعتی استان، نقش برجسته‌ای در تاریخ اقتصادی و صنعتی ایران دارند.

وی گفت: بیش از ۸۰ رشته از ۳۰۰ رشته صنایع‌دستی کشور در استان مرکزی فعال است و برخی دارای جایگاه ملی بوده و همراه با میراث فرهنگی، ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری و اشتغال ایجاد می‌کنند.

محمودی تصریح کرد: همکاری با جمهوری تاتارستان می‌تواند جذب گردشگر خارجی استان را افزایش دهد ضمن اینکه با وجود کاهش قلمرو در تقسیمات کشوری، استان مرکزی با رتبه چهاردهم در ثبت آثار تاریخی جایگاه مهمی در کشور دارد.