ایجاد زیرساختهای استاندارد اولویت کاری گردشگری استان مرکزی

محمد حسین فراهانی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: توجه به تقویت زیرساختهای صنعت گردشگری در دستور کار دولت عدالت محور قرار داشته و تصویب مناطق نمونه گردشگری گویای این مهم است.
وی ادامه داد: استان مرکزی به دلیل قرارگرفتن در دو مسیر اصلی شمال به جنوب و شرق به غرب کشور و همچنین بهرهمندی از تنوع جاذبههای طبیعی، تاریخی و معنوی از فرصتی بینظیر برای توسعه گردشگری برخوردار است.
وی صنعتیبودن این استان را مزیتی دیگر برای جذب گردشگران به این منطقه عنوانکرد و افزود: وجود تاسیسات صنعتی فرصتی مغتنم برای توسعه گردشگری صنعتی استان است.
فراهانی همچنین با تاکید بر لزوم توسعه گردشگری روستایی در این استان گفت: حضور گردشگران در مناطق روستایی استان مرکزی نیازمند نهادینهشدن فرهنگ پذیرش گردشگر از سوی جوامع محلی است.
وی راز توسعه گردشگری استان مرکزی در بهرهگیری از ظرفیتهای مغفول مانده محلی نهفته عنوان کرد و گفت: لازمه بهرهمندی بهینه از منابع موجود معرفی این ظرفیتها با هدف جذب گردشگر است.
وی یادآور شد: به این منظور ثبت گسترده باورها و اعتقادات، رسومات محلی و برپایی جشنوارههای شاد با محوریت آئینهای محلی در دستور کار ادارهکل میراث فرهنگی استان قرار گرفته است
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