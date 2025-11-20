  1. استانها
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۱۳

اعزام تیم‌های ارزیاب و امدادی به شویشه و کانون زلزله در کردستان

اعزام تیم‌های ارزیاب و امدادی به شویشه و کانون زلزله در کردستان

سنندج- معاون عمرانی فرماندار سنندج از اعزام تیم‌های ارزیاب و امدادی به شویشه و کانون زلزله در کردستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فردین زمانی بعدازظهر پنجشنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: پس از وقوع زمین‌لرزه ۴.۱ ریشتری پنجشنبه در حوالی شویشه، تیم‌های ارزیاب مدیریت بحران و گروه‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر بلافاصله به منطقه اعزام شده‌اند.

به گفته معاون عمرانی فرماندار سنندج و جانشین ستاد بحران شهرستان تا این لحظه هیچ گزارشی از خسارت جانی دریافت نشده است.

وی افزود: بررسی‌های میدانی درباره احتمال خسارت مالی همچنان ادامه دارد و نتایج پس از تکمیل ارزیابی‌ها اعلام خواهد شد.

جانشین ستاد بحران شهرستان تأکید کرد: تمامی نیروهای امدادی در آماده‌باش قرار دارند و اوضاع منطقه تحت کنترل است

