فروش یک میلیارد و ۵۳۵ میلیون تومان کتاب در نمایشگاه کتاب هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، علیرضا درویش‌نژاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان با اعلام این خبر گفت: سیزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب ۱۰ الی ۱۶ بهمن ماه در بندرعباس با حضور ۶۵۰ ناشر در قالب ۴۵۰ غرفه برگزار شد که با استقبال بسیار خوب مردم مواجه شد.

وی اضافه کرد: امسال برای اولین بار ۱۴ ناشر خارجی از کشورهای مختلف در نمایشگاه کتاب هرمزگان حضور داشتند. همچنین برای دومین سال پیاپی رسانه‌های دیجیتال در ۶۰ غرفه از نمایشگاه یادشده حضور داشتند و بر غنا و کیفیت نمایشگاه افزوده بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی به تعداد مراجعه کنندگان از نمایشگاه اشاره کرد و گفت: بر اساس سرشماری انجام گرفته در مدت ۷ روز نمایشگاه، ۳۳۱ هزار نفر از نمایشگاه بازدید کردند که از رشد و افزایش خوبی نسبت به سال های قبل برخوردار بوده است.

درویش نژاد به دلایل استقبال مردم از نمایشگاه امسال اشاره کرد و افزود: اطلاع رسانی مناسب، پخش زنده نمایشگاه از تلویزیون، حضور دائم رادیو در نمایشگاه، برنامه‌های جنبی فرهنگی و هنری متعدد حضور انجمن‌های مختلف، تخفیف مناسب، حضور ناشران مطرح داخلی، شرکت ناشران خارجی و نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال و … از مهمترین عوامل این استقبال است.

وی در خصوص میزان فروش کتاب در نمایشگاه امسال هرمزگان گفت: کل مبلغ خرید از نمایشگاه شامل فروش یارانه‌ای و آزاد، یک میلیارد و ۵۳۵ میلیون تومان بوده است.

سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان هرمزگان به همت موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان و با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به مدت ۷ روزاز تاریخ ۱۰ تا ۱۶ بهمن ماه درمحل دایمی نمایشگاه های بین‌المللی هرمزگان در شهر بندرعباس برگزار شد.