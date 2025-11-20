به گزارش خبرگزاری مهر، به همت نمایندگی بنیاد دِعبِلِ خُزاعی لرستان، طی مراسمی، با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان، نماینده بنیاد دِعبِلِ خُزاعی لرستان و دبیر شورای هماهنگی شبکه هیئت و تشکل‌های دینی، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات‌عالیات خرم‌آباد و… از کتاب «نغمه‌های عاشورایی» اثر پیر غلام حسینی (ع)، «حاج میرمحمد کرم‌زاده» رونمایی و با اهدای تقدیرنامه، حمایل ویژه خادمی حضرت سیدالشهدا (ع)، تندیس ویژه پیر غلامان حسینی (ع) و هدایایی معنوی، از این نوحه‌سرای آئینی و پیر غلام حسینی (ع) تقدیر به عمل آمد و از سال‌ها خدمات ایشان در نوحه‌سرایی محلی با گویش لری، تقدیر و تشکر به عمل‌آورده شد.

در این مراسم که در فضایی سراسر معنوی در سالن جلسات اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان برگزار شد؛ مسلم رضایی پور نماینده بنیاد دِعبل خُزاعی و دبیر شورای هماهنگی شبکه هیئت و تشکل‌های دینی لرستان ضمن خیرمقدم به مدعوین، اظهار داشت: نوحه‌سرایی به گویش محلی لری، نقش مهمی در حفظ باورهای مذهبی مردم لرستان و عزاداری سنتی این استان دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مجموعه بنیاد دعبل را، مجموعه‌ای در خدمت جامعه هیئتی، ستایشگری، فرهنگی و خصوصاً پیر غلامان حسینی (ع) برشمرد و افزود، سال گذشته نیز، طی برنامه‌ای از کتاب «در رثای تک‌سوار» اثر مداح و پیر غلام حسینی (ع)، «حاج احمدعلی پناهی»، رونمایی کردیم.

بنابراین گزارش، «حاج میرمحمد کرم‌زاده» متولد ۱۳۲۸ هجری شمسی با بیش از ۷۸ سن، از دوران جوانی تا کنون در هیئت محله پشت بازار خرم‌آباد فعالیت کرده و علاقه ایشان به اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) و ذوق نوحه‌سرایی، باعث شده، اشعار و نوحه‌های زیادی در وصف ائمه طاهرین سروده که ویژگی مشترک تمامی این نوحه‌ها، سرایش به گویش محلی لری است.

نوحه‌های محلی لری «مالگه مالگه بردنه و نوک نیزه سرته…»، نوحه محلی لری «ای باد صبا تو گذر کو و مدینه» و نوحه محلی لری «سقای دشت کربلا ابوالفضل» از آثار ماندگار ایشان بوده و «مدافع حرم مطهری حاج‌قاسم» را در وصف سردار دل‌ها حاج‌قاسم سلیمانی سروده است.

ایشان، کارمند بازنشسته لشکر همیشه پیروز ۸۴ لرستان، توفیق حضور در بهیاری و بیمارستان‌های دوران دفاع مقدس را داشته است.