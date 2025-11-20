به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین لیاقت اظهار کرد: حادثه برخورد دو خودرو و حبس شدن نفرات در ساعت ۱۶:۲۷ به مرکز فرماندهی ۱۲۵ گزارش شد و بلافاصله تیم عملیاتی ایستگاه شماره ۱۰ به محل اعزام شد.
وی افزود: پس از حضور نیروهای آتشنشانی در محل، ضمن ایمنسازی صحنه، عملیات رهاسازی افراد محبوسشده با استفاده از تجهیزات نجات انجام شد.
لیاقت بیان کرد: در این حادثه سه نفر مصدوم شدند که توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل گردیدند.
رئیس سازمان آتشنشانی بندرعباس در پایان خاطرنشان کرد: علت دقیق برخورد دو خودرو توسط کارشناسان پلیس در دست بررسی است.
نظر شما