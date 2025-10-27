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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۰۲

برخورد شدید خودروی پژو در بلوار شهید رجایی با یک نفر فوتی و ۴مصدوم

برخورد شدید خودروی پژو در بلوار شهید رجایی با یک نفر فوتی و ۴مصدوم

بندرعباس-بر اثر سانحه رانندگی در بلوار شهید رجایی بندرعباس، پنج سرنشین خودروی پژو ۴۰۵ دچار حادثه شدند که در پی آن چهار نفر مصدوم و یک نفر از سرنشینان آقا جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در تاریخ ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ و در ساعت ۰۲:۲۹ بامداد، با تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر وقوع حادثه جاده‌ای و حبس‌شدن افراد در خودرو در بلوار شهید رجایی، قبل از پمپ گاز شهرک نبوت، نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره ۹ به‌سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

محمدامین لیاقت، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، با اعلام این خبر گفت: خودروی سواری پژو ۴۰۵ از مسیر خود منحرف و با درخت و پایه چراغ روشنایی برخورد کرده بود که منجر به حبس سرنشینان در خودرو شد.

وی افزود: آتش‌نشانان پس از ایمن‌سازی محل حادثه، اقدام به رهاسازی افراد محبوس در خودرو کردند. در این حادثه چهار نفر شامل سه مرد و یک خانم مصدوم و توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند، اما متأسفانه یک نفر آقا در اثر شدت جراحات در محل حادثه جان باخته بود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی بندرعباس در پایان خاطرنشان کرد: علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.

کد مطلب 6636223

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