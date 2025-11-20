مجلس تمام ظرفیت خود را برای ساخت مسکن ویژه بازنشستگان کارگری بکار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان عصر پنجشنبه در نشست با اعضای خانه کارگر اراک اظهار کرد: تورم بالا و رشد هزینه کالاهای اساسی، تمامی اقشار جامعه را متأثر کرده و نارضایتی مردم کاملاً منطقی است.

وی افزود: مجلس با همکاری دولت در تلاش است کالاهای اساسی را با قیمت مناسب به اقشار کم‌درآمد عرضه کند، هرچند این اقدام تنها تسکینی موقت در برابر مشکلات اقتصادی است.

جمالیان با اشاره به مشکلات مسکن بازنشستگان کارگری تصریح کرد: شهر اراک دارای جمعیت سالمند بالاست و سهم قابل توجهی از هزینه خانوار صرف مسکن می‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس با برنامه‌ریزی برای تأمین زمین و ساخت واحدهای مسکونی ویژه بازنشستگان کارگری، بخشی از این چالش را برطرف خواهد کرد.

وی تاکید کرد: گسترش مراکز تأمین اجتماعی و بازسازی کلینیک‌ها همچون کلینیک ابن‌سینا در برنامه‌های پیش‌رو قرار گرفته است.

جمالیان افزود: دستگاه‌های تشخیصی جدید به بیمارستان‌های شازند و اراک افزوده و مجوزهای اولیه توسعه بیمارستان امام خمینی (ره) اخذ شده است.

وی گفت: سیاست تأمین اجتماعی بر خرید خدمت است و این درحالی‌است که کارگران باید بدون هزینه مستقیم از خدمات درمانی بهره‌مند شوند.

جمالیان تصریح کرد: مشکل کشور اجرای ناکافی قوانین است و مجلس با به‌روزرسانی و نظارت بر آنها آثار کسری بودجه و فشارهای اقتصادی را کاهش می‌دهد.