داروی درمان سرطان پوست از فاز انسانی سربلند بیرون آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، بر اساس این نتایج، بیش از ۶۰ درصد از بیماران شرکت کننده در این آزمایش، به پاکسازی کامل ضایعات سرطانی دست یافتند.

این دارو D_MNA در هر دو دوز ٠٠ا و ٢٠٠ میکروگرم، به خوبی تحمل شد و هیچ عوارض جانبی جدی یا سمیتی مشاهده نشد.

به زودی نتایج اولیه استفاده از این دارو به سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) ارائه خواهد شد و دانشمندان این پروژه برای تسریع روند تایید دارو، با این سازمان همکاری می‌کنند.

این دارو، در صورت تایید، می‌تواند جایگزین غیرتهاجمی برای جراحی سرطان سلول بازال باشد، که شایع‌ترین نوع سرطان پوست است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای مطالعه جزئیات بیشتر به متن این مقاله مراجعه کنند.