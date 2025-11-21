ورمقانی: انتقال فرهنگ فاطمی به نسل جوان از ضروریات جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی ورمقانی صبح جمعه در مراسم پرفیض و معنوی فاطمیه که به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دهگلان و با همکاری هیئت امنای محترم حسینیه شهر قروچای برگزار شد، با اشاره به شخصیت والای حضرت زهرا (س)، سخنرانی روشنگرانهای پیرامون ابعاد مختلف زندگی این بانوی بزرگ اسلام ارائه داد.
حجتالاسلام ورمقانی در این سخنرانی با تأکید بر ضرورت الگوبرداری از سبک زندگی حضرت زهرا (س)، اظهار داشت: حضرت زهرا (س) نه تنها در ابعاد معنوی و اخلاقی الگوی بینظیری برای مسلمانان است، بلکه در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی نیز برای نسلهای امروز میتواند منبع الهام باشد.
وی یادآور شد: فرهنگ فاطمی باید بهویژه به نسل جوان منتقل شود تا بتوانند در برابر مشکلات و چالشهای زندگی با اتکا به آموزههای آن حضرت، زندگی سالم و مبتنی بر ارزشهای اسلامی داشته باشند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی دهگلان همچنین با اشاره به جایگاه والای حضرت زهرا (س) در قرآن و حدیث، از تمامی جوانان، بانوان و نونهالان حاضر در مراسم خواست تا در مسیر ترویج آموزههای فاطمی و تحقق زندگی بر اساس اصول آن حضرت گام بردارند.
حجتالاسلام ورمقانی در این مراسم همچنین به اهمیت اطعام در ایام سوگواری اهل بیت (ع) اشاره کرد و گفت: این اقدام نه تنها نمادی از میهماننوازی و محبت اهل بیت (ع) است، بلکه تبرک جستن به سفره کریمه اهل بیت (ع) نیز از سنتهای حسنهای است که باید در میان مسلمانان رواج یابد.
