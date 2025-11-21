واژگونی دو خودرو در کمتر از ۱۲ ساعت؛ ۱۳ یزدی مصدوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدجواد میرجلیلی، اظهار کرد: روز گذشته پنجشنبه ۲۹ آبان ماه، ساعت ۱۸:۳۱، بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور یزد به کرمان، هفت نفر مصدوم شدند.

وی افزود: بلافاصله دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ مهریز و سریزد، دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ انار، یک دستگاه آمبولانس هلال احمر مهریز و یک دستگاه آمبولانس هلال احمر شهر انار به محل حادثه اعزام شدند.

مصدومین این حادثه توسط کدهای امدادی جهت ادامه درمان به بیمارستان فاطمه الزهرا (س) مهریز منتقل شدند.

رئیس اورژانس استان یزد در ادامه از وقوع حادثه دیگری در ساعات اولیه بامداد امروز جمعه خبر داد و گفت: ساعت ۳:۳۶ بامداد، بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور یزد به مهریز، شش نفر مصدوم شدند.

میرجلیلی با اشاره به اینکه حادثه دیدگان اعضای یک خانواده بودند، تصریح کرد: در بین مصدومان این حادثه، سه کودک ۴، ۷ و ۱۴ ساله حضور داشتند.

وی گفت: مصدومین این حادثه نیز توسط کدهای امدادی اورژانس ۱۱۵ جهت ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند.