امام جمعه ساوجبلاغ: باید با اخلال‌گران اقتصادی برخورد جدی شود

ساوجبلاغ – امام جمعه شهرستان ساوجبلاغ با اشاره به فشار اقتصادی بر اقشار حقوق‌بگیر، کارگران و بازنشستگان، گفت: مشکل کشور کمبود تولید نیست، بلکه حلقه تأمین و توزیع به معضل اصلی تبدیل‌شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین روح‌الله مختاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بابیان اینکه اگر امیرالمؤمنین (ع) پس از پیامبر (ص) حاکم جامعه اسلامی می‌شد، حکومتی بر پایه توحید و نفی طاغوت شکل می‌گرفت، افزود: چنین حکومتی هیچ‌گاه با سلطه‌گران، رانت‌خواران و زیاده‌خواهان کنار نمی‌آمد و همین موضوع منشأ اصلی مخالفت‌ها با آن حضرت بود.

وی با اشاره به نقش محوری حضرت زهرا (س) در دفاع از ولایت و عدالت، گفت: تاریخ نشان می‌دهد ملت ایران از دیرباز به استقلال و عزت پایبند بوده و حتی پیش از اسلام نیز هیچ‌گاه تن به سلطه بیگانه نداده است و اوج این اقتدار در دوره صفویه رقم خورد؛ دورانی که پیوند دین، علم و حضور مردم، ایران را به قدرتی بازدارنده در برابر غرب تبدیل کرد.

امام جمعه ساوجبلاغ دوره قاجار و پهلوی را برهه نفوذ بیگانگان دانست و اظهار کرد: قراردادهای تحقیرآمیزی مانند ترکمانچای و گلستان، ارتش وابسته و فاصله عمیق حاکمان با مردم، کشور را به سمت ضعف و عقب‌ماندگی برد.

مختاری افزود: انقلاب اسلامی همه مؤلفه‌های استقلال را احیا کرد؛ امروز ایران در عرصه علم و فناوری در حال فتح قله‌هاست، معنویت در جامعه جریان دارد و قدرت دفاعی به جایگاهی رسیده که ایران و جبهه مقاومت را به رکن سوم قدرت جهانی تبدیل کرده است.

وی با تأکید بر اینکه ملت ایران در ۴۶ سال گذشته در برابر شرق و غرب ایستاده و هرگز باج نداده است، گفت: تمام پیشرفت‌ها بر پایه توان داخلی بناشده و هیچ مقام مسئولی حق ندارد دوباره سخن از وابستگی به میان بیاورد.

خطیب جمعه ساوجبلاغ خطاب به غرب اظهار داشت: رؤیای بازگشت به دوره‌های سیاه سلطه بیگانگان بر ایران تعبیر نخواهد شد؛ جهان در آستانه تولد نظمی جدید است و دوران یکه‌تازی غرب به پایان رسیده است.

مختاری بابیان اینکه بسیج امروز به یک الگوی جهانی تبدیل‌شده، گفت: این تفکر در لبنان، عراق، فلسطین، یمن و حتی برخی کشورهای آمریکای لاتین و دانشگاه‌های غربی نفوذ کرده و مبارزان ضد امپریالیسم را گرد یک محور مشترک قرار داده است.

وی نقش‌آفرینی بسیج را محدود به عرصه نظامی ندانست و گفت: حضور مؤثر بسیجیان در امدادرسانی، سازندگی، محرومیت‌زدایی و پیشرفت علمی، این نهاد مردمی را به بازوی توانمند ولایت تبدیل کرده است.

خطیب جمعه ساوجبلاغ با اشاره به فشار اقتصادی بر اقشار حقوق‌بگیر، کارگران و بازنشستگان، گفت: مشکل کشور کمبود تولید نیست، بلکه حلقه تأمین و توزیع به معضل اصلی تبدیل‌شده است.

مختاری تأکید کرد: با اخلال‌گران اقتصادی باید برخورد جدی شود چراکه این افراد با زندگی و اعتقادات مردم بازی می‌کنند.

وی همچنین تأمین کالاهای اساسی با قیمت مناسب را وظیفه جدی دولت دانست و از افزایش تعاملات منطقه‌ای و همکاری استانداران مرزی برای کاهش فشار تحریم‌ها قدردانی کرد.

امام جمعه ساوجبلاغ در پایان پیروزی جریان مقاومت در انتخابات عراق را تبریک گفت و آن را نشانه ارتقای جایگاه محور مقاومت در منطقه دانست.

