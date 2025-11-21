به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین روحالله مختاری در خطبههای نماز جمعه این هفته بابیان اینکه اگر امیرالمؤمنین (ع) پس از پیامبر (ص) حاکم جامعه اسلامی میشد، حکومتی بر پایه توحید و نفی طاغوت شکل میگرفت، افزود: چنین حکومتی هیچگاه با سلطهگران، رانتخواران و زیادهخواهان کنار نمیآمد و همین موضوع منشأ اصلی مخالفتها با آن حضرت بود.
وی با اشاره به نقش محوری حضرت زهرا (س) در دفاع از ولایت و عدالت، گفت: تاریخ نشان میدهد ملت ایران از دیرباز به استقلال و عزت پایبند بوده و حتی پیش از اسلام نیز هیچگاه تن به سلطه بیگانه نداده است و اوج این اقتدار در دوره صفویه رقم خورد؛ دورانی که پیوند دین، علم و حضور مردم، ایران را به قدرتی بازدارنده در برابر غرب تبدیل کرد.
امام جمعه ساوجبلاغ دوره قاجار و پهلوی را برهه نفوذ بیگانگان دانست و اظهار کرد: قراردادهای تحقیرآمیزی مانند ترکمانچای و گلستان، ارتش وابسته و فاصله عمیق حاکمان با مردم، کشور را به سمت ضعف و عقبماندگی برد.
مختاری افزود: انقلاب اسلامی همه مؤلفههای استقلال را احیا کرد؛ امروز ایران در عرصه علم و فناوری در حال فتح قلههاست، معنویت در جامعه جریان دارد و قدرت دفاعی به جایگاهی رسیده که ایران و جبهه مقاومت را به رکن سوم قدرت جهانی تبدیل کرده است.
وی با تأکید بر اینکه ملت ایران در ۴۶ سال گذشته در برابر شرق و غرب ایستاده و هرگز باج نداده است، گفت: تمام پیشرفتها بر پایه توان داخلی بناشده و هیچ مقام مسئولی حق ندارد دوباره سخن از وابستگی به میان بیاورد.
خطیب جمعه ساوجبلاغ خطاب به غرب اظهار داشت: رؤیای بازگشت به دورههای سیاه سلطه بیگانگان بر ایران تعبیر نخواهد شد؛ جهان در آستانه تولد نظمی جدید است و دوران یکهتازی غرب به پایان رسیده است.
مختاری بابیان اینکه بسیج امروز به یک الگوی جهانی تبدیلشده، گفت: این تفکر در لبنان، عراق، فلسطین، یمن و حتی برخی کشورهای آمریکای لاتین و دانشگاههای غربی نفوذ کرده و مبارزان ضد امپریالیسم را گرد یک محور مشترک قرار داده است.
وی نقشآفرینی بسیج را محدود به عرصه نظامی ندانست و گفت: حضور مؤثر بسیجیان در امدادرسانی، سازندگی، محرومیتزدایی و پیشرفت علمی، این نهاد مردمی را به بازوی توانمند ولایت تبدیل کرده است.
خطیب جمعه ساوجبلاغ با اشاره به فشار اقتصادی بر اقشار حقوقبگیر، کارگران و بازنشستگان، گفت: مشکل کشور کمبود تولید نیست، بلکه حلقه تأمین و توزیع به معضل اصلی تبدیلشده است.
مختاری تأکید کرد: با اخلالگران اقتصادی باید برخورد جدی شود چراکه این افراد با زندگی و اعتقادات مردم بازی میکنند.
وی همچنین تأمین کالاهای اساسی با قیمت مناسب را وظیفه جدی دولت دانست و از افزایش تعاملات منطقهای و همکاری استانداران مرزی برای کاهش فشار تحریمها قدردانی کرد.
امام جمعه ساوجبلاغ در پایان پیروزی جریان مقاومت در انتخابات عراق را تبریک گفت و آن را نشانه ارتقای جایگاه محور مقاومت در منطقه دانست.
نظر شما