احداث تقاطع غیر همسطح فرهنگیان همدان 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

عباس صوفی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه عملیات عمرانی این پروژه در سال 85 آغاز شده است، اظهار داشت: در حال حاضر نصب 120 شمع در این تقاطع انجام شده است.

صوفی اعتبار مورد نیاز برای احداث و تکمیل این پروژه را 25 میلیارد تومان ذکر کرد و یادآور شد: تاکنون دو میلیارد تومان صرف اجرای این پروژه شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه به رغم آغاز عملیات عمرانی و ساخت این پل، تاکنون تاسیسات زیر بنایی این پروژه آماده نشده که این امر مشکلاتی را در پی داشته است.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری همدان اظهار داشت: تملک کامل زمینهای مورد نظر برای ساخت این پل نیز تاکنون انجام نپذیرفته است و برای تملک این زمینها 10 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

صوفی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ساخت سه پل غیر همسطح در چهار راه پژوهش، چهار راه آیت الله نجفی و فرهنگیان همدان در دست اقدام است.