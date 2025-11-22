مرتضی رضا صفت در پومسه فینالیست شد

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، مرتضی رضا صفت نماینده پومسه ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو پس از برتری مقابل حریف چین‌تایپه و قطعی کردن مدال برنز امروز در مرحله نیمه نهایی نیز خوش درخشید.



او در این مرحله به مصاف نماینده ازبکستان رفت و با ارائه یک اجرای قدرتمند موفق شد از سد حریف ازبکستان عبور کرده و جواز حضور در مرحله فینال را به دست آورد.



تیم پومسه پسران به سرمربیگری مهدی صمدیان‌تبار و تیم دختران با مربیگری فاطمه اسدپور در این رقابت‌ها حضور دارند.



بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو آغاز شده و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.