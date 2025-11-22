تشکیل کمیته حقوقی برای پیگیری تبعیض آمریکا علیه فوتبال ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی روح الله لک علی آبادی در مورد حضور مقتدرانه تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶ و عدم همکاری دولت آمریکا در خصوص ویزای اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال اظهار داشت:اقدام دولت آمریکا در خصوص اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال که با دعوت فیفا بوده است غیرورزشی، غیرمنصفانه و خلاف شعارهای جهانی فوتبال است.

وی ادامه داد: متأسفانه دولت آمریکا و شخص رئیس‌جمهور آن کشور، برخلاف شعارهای جهانی مبنی بر غیرسیاسی بودن ورزش، رویکردی کاملاً سیاسی را در قبال فوتبال و ورزش ایران در پیش گرفته‌اند. یکی از مصادیق آن، ایجاد محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌های غیرمنطقی در صدور ویزای اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال است؛ به‌گونه‌ای که علی‌رغم پیگیری‌های فراوان، هنوز ویزا صادر نشده است.

سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس گفت: ورزش و به‌خصوص فوتبال، پیام‌آور صلح است و جامعه جهانی همواره تلاش کرده این حوزه را از تنش‌های سیاسی دور نگاه دارد. اما اقدامات اخیر دولت آمریکا نشان می‌دهد برخی سیاستمداران همچنان به‌دنبال بهره‌برداری سیاسی از ورزش هستند و این موضوع موجب نگرانی جامعه ورزش ایران شده است.

لک علی آبادی ادامه داد: انتظار ما از تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، این است که از هم‌اکنون با جدیت موضوع را از مسیرهای حقوقی و دیپلماتیک پیگیری کند. نباید اجازه دهیم این فشارها و حاشیه‌سازی‌ها بر روحیه ورزشکاران ما اثر منفی بگذارد. بُعد روانی در مسابقاتی بزرگ مانند جام جهانی بسیار مهم است و هر اقدامی که ورزشکاران ما را تضعیف کند، خلاف اصول ورزشی و انسانی است.

نماینده مجلس گفت: ضروری است یک کمیته حقوقی منسجم و مشترک میان مجلس شورای اسلامی و فدراسیون فوتبال تشکیل شود. این کمیته مأموریت دارد رفتار تبعیض‌آمیز دولت آمریکا را به‌صورت دقیق بررسی کرده و در صورت لزوم، تنظیم لایحه، ارائه شکایت رسمی و پیگیری حقوقی در مجامع بین‌المللی را دنبال کند.

سخنگوی فراکسیون ورزش با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و تمرکز ملی‌پوشان برابر فشارهای بیرونی اظهار داشت: بخش مهمی از آمادگی تیم ملی برای حضور در جام جهانی، به ثبات روحی و روانی بازیکنان وابسته است. ما اجازه نمی‌دهیم اقدامات سیاسی آمریکا بر شرایط و عملکرد ورزشکاران ایرانی تأثیر منفی بگذارد.

وی در پایان تصریح کرد:جام جهانی سال آینده فرصتی برای رساندن پیام صلح ملت ایران به جهان است. مجلس شورای اسلامی در کنار فدراسیون فوتبال قرار دارد و از همه ظرفیت‌های قانونی و رسانه‌ای برای دفاع از حقوق ورزش ایران استفاده خواهد کرد. رفتار اخیر دولت آمریکا در تناقض کامل با روح ورزش و اصول غیرسیاسی بودن رقابت‌های بین‌المللی است.