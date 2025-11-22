محمد سبزهزاری مدیرکل هواشناسی استان خوزستان در گفتگو با مهر درباره تازهترین وضعیت هوایی استان اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی، تا اواسط هفته جاری جوی آرام بر سطح خوزستان حاکم خواهد بود و پدیده غالب در این مدت، غبار صبحگاهی یا مه رقیق بههمراه افزایش آلایندههای جوی در مناطق صنعتی پیشبینی میشود.
وی افزود: تا روز سهشنبه تغییر قابلتوجهی در دما رخ نخواهد داد و شرایط دمایی در سراسر استان تقریباً ثابت خواهد ماند.
سبزهزاری گفت: در شبانهروز گذشته، شهرستان شوش با دمای ۲۹.۶ درجه سانتیگراد گرمترین و بستان با دمای ۶.۱ درجه سانتیگراد سردترین نقطه خوزستان گزارش شدهاند. همچنین در همین بازه زمانی، اهواز بیشینه دمای ۲۷.۳ و کمینه دمای ۹.۶ درجه سانتیگراد را تجربه کرده است.
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