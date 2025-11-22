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۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۸

پایداری هوا درخوزستان تا میانه هفته؛ افزایش آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی

پایداری هوا درخوزستان تا میانه هفته؛ افزایش آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی

اهواز – پیش‌بینی‌های هواشناسی از تداوم پایداری جو در خوزستان تا اواسط هفته حکایت دارد؛ پدیده غالب، غبار صبحگاهی و افزایش آلودگی هوای شهرهای صنعتی خواهد بود.

محمد سبزه‌زاری مدیرکل هواشناسی استان خوزستان در گفتگو با مهر درباره تازه‌ترین وضعیت هوایی استان اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، تا اواسط هفته جاری جوی آرام بر سطح خوزستان حاکم خواهد بود و پدیده غالب در این مدت، غبار صبحگاهی یا مه رقیق به‌همراه افزایش آلاینده‌های جوی در مناطق صنعتی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: تا روز سه‌شنبه تغییر قابل‌توجهی در دما رخ نخواهد داد و شرایط دمایی در سراسر استان تقریباً ثابت خواهد ماند.

سبزه‌زاری گفت: در شبانه‌روز گذشته، شهرستان شوش با دمای ۲۹.۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و بستان با دمای ۶.۱ درجه سانتی‌گراد سردترین نقطه خوزستان گزارش شده‌اند. همچنین در همین بازه زمانی، اهواز بیشینه دمای ۲۷.۳ و کمینه دمای ۹.۶ درجه سانتی‌گراد را تجربه کرده است.

کد مطلب 6664234

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