به گزارش خبرنگار مهر، علی جودکی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال‌جاری یک‌هزار و ۸۰۸ جواز تأسیس صادر شده است و پیش‌بینی می‌شود با راه‌اندازی این طرح‌ها ۵۶ هزار فرصت شغلی جدید در استان ایجاد شود.

وی افزود: استان مرکزی دارای ۴۱ شهرک و ناحیه صنعتی است که بخش عمده توسعه صنعتی استان بر پایه این مجموعه‌ها شکل گرفته است.

جودکی تصریح کرد: استان مرکزی به‌عنوان یکی از هفت استان صنعتی کشور، سهم مهمی در زنجیره تولید ملی دارد و بیش از ۷۰ درصد ساخت و تعمیرات ناوگان ریلی در واحدهای تولیدی این استان انجام می‌شود.

وی ادامه داد: استقرار نخستین کارخانه آلومینیوم کشور در این استان، زمینه تمرکز و توسعه صنایع پایین‌دستی مرتبط را فراهم کرده است.

مدیرکل صمت استان مرکزی تاکید کرد: میزهای ملی در حوزه‌هایی همچون عایق‌های رطوبتی، آلومینیوم، سنگ، صنایع ریلی و ماشین‌آلات صنعتی به استان مرکزی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به تدوین برش استانی برنامه هفتم توسعه در حوزه تجارت گفت: ترسیم وضعیت موجود و تعیین اهدافی واقع‌بینانه و متناسب با ظرفیت‌های استان مورد تاکید است.

جودکی افزود: تاکنون ۶۹۲ پروانه معدنی در استان صادر شده که ۳۷۳ معدن آن فعال است و با آزادسازی سه پهنه معدنی جدید، برآورد می‌شود تعداد معادن استان به حدود هزار واحد افزایش یابد.

وی با اشاره به تداوم خام‌فروشی در بخش معدن تصریح کرد: توسعه واحدهای فرآوری ارزش افزوده و اشتغال بیشتری برای استان مرکزی ایجاد خواهد کرد.

جودکی ادامه داد: با این حال، مشکلات زیست‌محیطی برخی واحدها و کمبود زیرساخت‌ها نیازمند توجه جدی و اصلاح ساختارها می‌باشد.

وی نوسانات بازار سرمایه، تحریم‌ها و بی‌ثباتی مقررات تجاری را از تهدیدهای جدی بخش صنعت برشمرد و افزود: استفاده صحیح از ظرفیت گمرکات و انبارهای بزرگ استان می‌تواند مسیر تأمین مواد اولیه و تقویت صادرات را هموار کند.

جودکی تصریح کرد: در نیمه نخست سال‌جاری ۳۸۳ پروانه بهره‌برداری جدید صادر شده که به ایجاد بیش از ۱۱۸ هزار فرصت شغلی منجر شده که میزان سرمایه‌گذاری ثبت‌شده این واحدها به ۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.