علی جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سال گذشته ۳۵۶ پروانه بهره‌برداری به ارزش حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان در استان مرکزی صادر شد که این واحدها با ورود به مدار تولید، برای حدود ۱۶ هزار نفر اشتغال ایجاد کردند.

وی افزود: سال گذشته ۲۷۷ جواز تأسیس نیز صادر شده که با توجه به بازه زمانی یک تا سه‌ساله برای رسیدن به مرحله بهره‌برداری، مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این طرح‌ها حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

جودکی با بیان اینکه صدور پروانه‌های جدید تولیدی، استان مرکزی را در مسیر جهش قرار داد، ادامه داد: این جوازهای تأسیس پس از بهره‌برداری، بیش از ۱۰ هزار فرصت شغلی دیگر در این استان ایجاد خواهند کرد.

مدیرکل صمت استان مرکزی با اشاره به وضعیت اشتغال واحدهای تولیدی اظهار کرد: در سال گذشته، علی‌رغم آسیب‌های واردشده به برخی واحدها، میزان تعدیل نیرو با همکاری خود واحدهای تولیدی به حداقل رسیده است.

جودکی گفت: با بهره‌گیری از مشوق‌هایی که از سوی سازمان تأمین اجتماعی و حوزه مالیاتی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده، تلاش می‌شود بنگاه‌ها به سمت حفظ نیروی انسانی و کاهش حداقل تعدیل نیرو هدایت شوند.

وی بیان کرد: امید است با راه‌اندازی واحدهایی که جواز تأسیس دریافت کرده‌اند، بخشی از نیروی کار واحدهایی که ناچار به تعدیل شده‌اند، مجدد در این مجموعه‌ها به کار گرفته شوند و مشکل اشتغال در استان مرکزی تا حد زیادی برطرف شود.