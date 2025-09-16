۶ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال از حقوق دولتی معادن استان مرکزی وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی جودکی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: استان مرکزی در پنج ماهه نخست سال جاری موفق به ثبت ۱۵۹ میلیون دلار صادرات شده و همچنان تراز تجاری استان مثبت است.

وی افزود: ارزش صادراتی کالاهای استان نسبت به میانگین کشوری بالاتر بوده و به ۶۵۰ دلار به ازای هر تن کالا رسیده است، در حالی که میانگین کشور ۳۵۷ دلار است.

جودکی تصریح کرد: با وجود کاهش ۱۹ درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته به دلیل شرایط جنگ و تحولات اقتصادی، همچنان جایگاه ویژه‌ای در صادرات ارزش افزوده دارد.

وی ادامه داد: استان مرکزی در حوزه واردات کالاهای تکنولوژی و ماشین‌آلات تولید نیز فعال است و واردات مورد نیاز تولید با هدف افزایش ارزش افزوده مورد حمایت قرار می‌گیرد.

مدیرکل صمت استان مرکزی افزود: در سال جاری، ۷۶ پروانه تاسیس و ۲۲۷ پروانه بهره‌برداری صنعتی در استان مرکزی صادر شد و تعداد واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری صنعتی استان به ۳۱۳ واحد رسید.

وی تاکید کرد: در مجموع ۳۸۰۰ واحد تولیدی فعال صنعتی و صنفی در استان مرکزی فعالیت می‌کنند.

رسیدگی به معادن پرخطر صرفاً با ارائه مستندات رسمی امکان‌پذیر است

مدیرکل صمت استان مرکزی گفت: تمامی دستگاه‌های نظارتی از جمله بازرسی کل کشور و قوه قضائیه پرونده معدن شهباز را بررسی کرده‌اند و اقدامات لازم برای رعایت ضوابط قانونی و زیست‌محیطی در حال انجام است.

وی افزود: انفجار اخیر معدن شهباز محدود و با نظارت کامل دستگاه‌های متولی انجام شد و خسارت جدی به ساکنان گزارش نشده است و رسیدگی به هر معدن آسیب‌زا منوط به ارائه مستندات رسمی است.

جودکی تصریح کرد: رعایت حریم شهر و محدوده معدنی الزامی است و معادن نمی‌توانند بدون مجوز از مسیرهای عمومی استفاده کنند.

وی ادامه داد: بر اساس ضوابط شورای معادن، هر گونه فعالیت معدنی باید مسئولیت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست را در اولویت قرار دهد.

جودکی افزود: رشد معادن در برنامه هفتم توسعه استان باید همراه با رعایت دقیق منابع طبیعی و ارائه طرح‌های زیست‌محیطی باشد و هر تخلفی با مستندات رسمی به سرعت بررسی و رسیدگی خواهد شد.

بازگشت ۱۵ درصد درآمدهای معادن به زیرساخت‌های روستایی استان مرکزی

مدیرکل صمت استان مرکزی گفت: استان مرکزی ۶۹۱ پروانه معدنی دارد که از این تعداد ۳۶۳ واحد فعال هستند.

وی تصریح کرد: حقوق دولتی معادن تا پایان پنج ماهه سال جاری ۶ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال وصول شده و ۱۵ درصد از این درآمدها به زیرساخت‌های روستایی و ۱۲ درصد به منابع طبیعی بازمی‌گردد.

جودکی با اشاره به روند بازرسی‌ها در استان افزود: در پنج ماهه سال جاری یک هزار و ۳۷۸ مورد بازرسی انجام شده که ۸۹ درصد از واحدها فاقد تخلف بوده و تنها ۱۱ درصد تخلفات شامل گران‌فروشی و کم‌فروشی ثبت شده است.

وی تاکید کرد: توسعه صنایع پایین‌دستی آلومینیوم و ماشین‌آلات صنعتی، ارزش افزوده صادراتی استان را افزایش داده و حمایت از تولید و ارتقای صادرات ارزشمند همچنان در اولویت است.

جودکی با بیان اینکه استان مرکزی در تولید آلومینیوم رتبه دوم و در صنایع پایین دستی آلومینیوم رتبه نخست را دارد، افزود: استان مرکزی در حوزه صنایع مادر، نفت، گاز پتروشیمی و پالایشگاه رتبه نخست، در حوزه تولید ناخالص ملی رتبه چهارم و در حوزه تولید از جمله ماشین‌آلات، خط تولید و مواد اولیه در زمره پنج استان نخست کشور است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر مقوله تولید گفت: این استان مرکزی در حوزه تولید، با مشکلات زیادی مواجه است و زیرساخت‌های کنونی پاسخگو نیست و این مهم نیازمند تعامل و هم افزایی سایر ارگان‌های ذیربط است.

جودکی با اشاره به ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در استان مرکزی گفت: اجرای این طرح با جدیت در حال انجام است و چنانچه زیرساخت‌های لازم در این راستا فراهم و مورد توجه قرار گیرد، مرکزی جزو استان‌هایی است که تقاضای سرمایه‌گذاری در آن بالا است.

وی با بیان اینکه بر اساس آمار، ۸۰ درصد برق مصرفی استان مرکزی مربوط به صنایع است، گفت: تمام واحدهای تولیدی این استان از قطعی برق آسیب دیده‌اند اما آمار خسارات در استان برآورد نشده اما این میزان در کل کشور حدود ۳ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است.