به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، قوانین هتلهای کیش مجموعهای از مقررات مشخص است که بخشهای مختلفی مانند: قوانین اقامت در هتلهای کیش، قوانین زمان ورود و خروج، قوانین اقامت با صیغه محرمیت، قوانین اقامت کودکان، قوانین اقامت افراد اضافه، قوانین رزرو هتلهای کیش و قوانین کنسلی را شامل میشود. آگاهی از این موارد قبل از رزرو باعث میشود مراحل پذیرش و اقامت بدون مشکل انجام شود و مسافر بتواند سفر خود را بر اساس مقررات هتل برنامهریزی کند.
قوانین اقامت در هتلهای کیش
قوانین لازم برای رزرو هتل در کیش معمولاً شامل موارد زیر است:
ارائه مدارک شناسایی معتبر برای همه مهمانها در زمان پذیرش الزامی است.
زوجین باید مدرک محرمیت مانند شناسنامه یا صیغه نامه معتبر ارائه دهند.
افراد مجرد با ارائه کارت ملی یا شناسنامه امکان اقامت دارند.
ارائه اطلاعات رزرو شامل نام مهمان، تاریخ ورود و خروج و نوع اتاق ضروری است.
رعایت مقررات داخلی هتل در مورد سکوت، استفاده از امکانات و ساعات ورود و خروج لازم است.
پرداخت هزینه اقامت هنگام ورود یا بر اساس قوانین خاص خود هتل مورد نظر انجام میشود.
قوانین زمان ورود و خروج در هتلهای کیش
هتلها بر اساس مقررات خود، زمان مشخصی را برای تحویل اتاق به مهمان و زمان مشخصی را برای تخلیه اتاق در نظر میگیرند تا امکان برنامهریزی دقیق برای نظافت، آماده سازی و تحویل اتاقها وجود داشته باشد.
زمان ورود (Check-in) : معمولاً از ساعت ۱۴ تعیین میشود. تحویل اتاق زودتر از این زمان تنها در صورت آماده بودن اتاق و موافقت بخش پذیرش امکان پذیر است.
زمان خروج (Check-out) : معمولاً ساعت ۱۲ است و مهمان باید پیش از این زمان اتاق را تحویل دهد.
تاخیر در تخلیه اتاق ممکن است شامل هزینه اضافه بر اساس مقررات داخلی هتل باشد.
تحویل چمدان قبل از ورود یا پس از خروج در بخش امانات هتل امکان پذیر است.
آیا رزرو هتل در کیش برای بانوان مجرد امکان پذیر است؟
رزرو هتل در کیش برای بانوان مجرد با ارائه مدارک شناسایی نظیر شناسنامه عکس دار و کارت ملی امکان پذیر است و اگر هتلی از پذیرش بانوان امتناع کند، شخص میتواند از آن هتل به مراجع قضایی شکایت کند. البته اگر هتلها رفتار نا مناسبی از فرد ببینند که او را غیر موجه جلوه دهد، میتوانند شخص را در هتل پذیرش نکنند تا امنیت و اعتبار هتل حفظ شود.
قوانین کودکان در هتلهای کیش
قوانین مربوط به اقامت کودکان در اکثر هتلهای کیش به شکل زیر اجرا میشود:
اقامت یک کودک زیر ۷ سال بدون دریافت هزینه و بدون استفاده از سرویس اضافه امکان پذیر است.
برای کودکان ۷ تا ۱۲ سال هزینه اقامت با نرخ کمتر نسبت به بزرگسالان محاسبه میشود.
برای مهمانان بالای ۱۲ سال هزینه به صورت کامل دریافت میشود.
هر اتاق فقط امکان ارائه یک سرویس اضافه مانند تخت تاشو را دارد، مگر در مواردی که هتل شرایط متفاوتی اعلام کند.
قوانین افراد اضافه در هتلهای کیش
قوانین مربوط به افراد اضافه در هتلهای کیش معمولاً بر اساس ظرفیت اتاق و مقررات داخلی هر هتل تعیین میشود. این قوانین به صورت کلی شامل موارد زیر است:
محاسبه هزینه برای افراد اضافه: اقامت مهمان اضافه در اتاق با دریافت هزینه مجزا انجام میشود و مبلغ آن بر اساس قوانین خاص هر هتل تعیین میگردد.
محدودیت در تعداد افراد اضافه: هر اتاق فقط امکان پذیرش تعداد مشخصی مهمان اضافه را دارد. معمولاً تنها یک سرویس اضافه مانند تخت تاشو ارائه میشود.
الزام ارائه مدارک شناسایی: برای پذیرش فرد اضافه، ارائه مدارک هویتی معتبر ضروری است و اطلاعات او مانند سایر مهمانها ثبت میشود.
استفاده از امکانات هتل: مهمان اضافه در استفاده از امکانات هتل تابع قوانین عمومی هتل است و برخی خدمات ممکن است شامل هزینه جدا گانه باشد.
رعایت ظرفیت استاندارد اتاق: هتلها اجازه افزایش تعداد مهمان بیش از ظرفیت مجاز را نمیدهند و رعایت ظرفیت اعلام شده الزامی است.
قوانین رزرو هتلهای کیش
قوانین رزرو هتلهای کیش معمولاً بر اساس مقررات عمومی هتلها تنظیم میشود. این قوانین به صورت کلی شامل موارد زیر است:
ثبت اطلاعات هویتی در زمان رزرو: هنگام رزرو، ارائه اطلاعات دقیق شامل نام، شماره تماس و تعداد مهمانها الزامی است.
پرداخت پیش پرداخت یا هزینه کامل: بسیاری از هتلهای کیش برای نهایی شدن رزرو، پیش پرداخت یا مبلغ کامل اقامت را دریافت میکنند. عدم پرداخت در مهلت تعیین شده ممکن است باعث لغو رزرو شود.
قوانین کنسلی و تغییر رزرو: هر هتل قوانین مشخصی در مورد کنسلی دارد. برخی هتلها در صورت لغو، درصدی از مبلغ را به عنوان جریمه کسر میکنند و برخی دیگر امکان تغییر تاریخ با شرایط مشخص را فراهم میکنند.
ارائه مدارک شناسایی هنگام پذیرش: مهمانها باید هنگام ورود مدارک معتبر ارائه دهند. عدم ارائه مدارک میتواند باعث عدم پذیرش رزرو شود.
هماهنگی ظرفیت اتاق با تعداد مهمانها: تعداد مهمانها باید مطابق ظرفیت اتاق باشد. پذیرش مهمان اضافه تنها در صورت امکان ارائه سرویس اضافی انجام میشود.
ثبت نام صحیح برای کودکان و افراد اضافه: در زمان رزرو باید سن کودکان و تعداد افراد اضافه دقیق اعلام شود تا هزینهها به درستی محاسبه گردد.
رعایت ساعت ورود و خروج هتل: رزرو شامل زمان بندی مشخصی است و مهمان باید مطابق ساعات اعلام شده برای ورود و خروج اقدام کند.
قوانین کنسلی هتلهای کیش
قوانین کنسلی هتلهای کیش با در نظر گرفتن مقررات عمومی هتلها و شرایط ویژه سفر در جزیره، به صورت کامل به شرح زیر است:
اعلام کنسلی در بازه زمانی تعیین شده:
مهمان باید درخواست کنسلی را در زمان مشخص شده از سوی هتل اعلام کند. هرچه اعلام دیرتر انجام شود، میزان جریمه بالاتر خواهد بود.
کسر جریمه بر اساس زمان کنسلی:
هتلها معمولاً درصدی از مبلغ پرداخت شده را به عنوان جریمه کنسلی کسر میکنند. این درصد بسته به فاصله تا تاریخ ورود متفاوت است.
عدم بازگشت وجه در کنسلیهای دیرهنگام:
اگر کنسلی در فاصله کوتاه تا زمان ورود یا در روز ورود انجام شود، معمولاً هیچ مبلغی به مهمان بازگردانده نمیشود.
قوانین سخت گیرانه در ایام پیک:
رزروهای مربوط به نوروز و ایام پرمسافر مانند تعطیلات رسمی و اعیاد به هیچ وجه قابل تغییر یا کنسل نیستند و مبلغ پرداختی نیز بازگردانده نمیشود.
محدودیت برای رزروهای کوتاه مدت:
در برخی هتلها رزرو کمتر از سه شب امکان پذیر نیست و برای بررسی این موضوع باید با پشتیبانی هتل هماهنگ شود.
عدم بازگشت هزینه در کنسلی از سوی مهمان:
در بسیاری از هتلهای کیش، اگر کنسلی توسط مهمان انجام شود، مبلغ پرداخت شده عودت داده نمیشود، به ویژه در ایام پرتردد یا رزروهای با شرایط خاص.
امکان تغییر تاریخ در برخی هتلها:
برخی هتلها در صورت موجود بودن اتاق، به جای کنسلی امکان تغییر تاریخ را ارائه میکنند؛ البته این موضوع به قوانین داخلی هر هتل بستگی دارد.
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