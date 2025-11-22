به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مسابقات بینالمللی برنامهسازی و هوش مصنوعی «رایان» با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور در محل معاونت علمی برگزار شد.
افشین در آغاز این نشست با تشریح اهداف مسابقه اظهار کرد: این رویداد علمی با رویکرد ارتقای سطح دانش تخصصی، توانمندسازی سرمایه انسانی، ایجاد شبکهسازی بینالمللی و دستیابی به مرجعیت علمی در حوزه هوش مصنوعی و برنامهسازی طراحی شده است. این دوره از رقابتها با حمایت معاونت علمی ریاستجمهوری و به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشود.
برگزاری مرحله مقدماتی مسابقات رایان با مشارکت ۳۰ هزار نفر از ۱۳۷ کشور
معاون علمی رئیسجمهور با اشاره به ابعاد بینالمللی این مسابقات افزود: مرحله مقدماتی این رویداد طی سال گذشته با مشارکت بیش از ۳۰ هزار نفر از ۱۳۷ کشور جهان برگزار شده است. منتخبین این مرحله برای حضور در دور نهایی با عنوان World Finals از ۴ تا ۸ آذرماه در تهران حضور خواهند یافت.
او استقبال جهانی از این رقابت را «قابل توجه و بیسابقه» خواند و گفت: شرکت بیش از ۳۰ هزار نفر از ۱۳۷ کشور در مرحله مقدماتی، نشاندهنده جایگاه جهانی این رویداد و نقش آن در توسعه تعاملات علمی بین کشورهاست.
در مرحله نهایی ۱۰۰ شرکت کننده از ۲۵ کشور جهان حضور دارند
افشین افزود: در مرحله نهایی که هفته اول آذرماه برگزار میشود، حدود ۱۰۰ شرکتکننده از ۲۵ کشور جهان حضور خواهند داشت. کشورهای شرکتکننده شامل ایالات متحده، روسیه، چین، ایتالیا، هند، آرژانتین، شیلی، لهستان، رومانی، سنگاپور، استرالیا، اسلواکی، کلمبیا، ویتنام، ارمنستان، پاکستان، بنگلادش، افغانستان، بلاروس، صربستان، اتیوپی، اوکراین، تایوان، ایران و قزاقستان هستند.
او ادامه داد: با وجود جدید بودن این رویداد، مسابقات «رایان» توانسته است در کنار رقابتهایی نظیر ICPC و المپیادهای جهانی هوش مصنوعی و کامپیوتر به یکی از معتبرترین رویدادهای بینالمللی در این حوزه تبدیل شود.
افشین درباره آمار مرحله مقدماتی توضیح داد: در بخش برنامهسازی، بیش از ۲۵ هزار نفر از ۱۳۷ کشور شرکت کردهاند و در بخش هوش مصنوعی نیز بیش از ۴۶۰۰ نفر در قالب ۷۳۵ تیم از ۶۵ کشور جهان مشارکت داشتهاند. این آمار، دامنه اثرگذاری و پذیرش علمی این مسابقات را در سطح جهانی نشان میدهد.
سهم ۱۰ درصدی ایران و ۹۰ درصدی کشورهای خارجی در مسابقات رایان
معاون علمی رئیسجمهور با اشاره به ترکیب جغرافیایی شرکتکنندگان گفت: بیش از ۹۰ درصد شرکتکنندگان در مرحله مقدماتی از کشورهای خارجی بودهاند.
براساس دادههای آماری ارائهشده، تعداد مشارکتکنندگان بر اساس قارهها عبارت است از: آسیا: ۳۸ کشور، اروپا: ۴۶ کشور، آفریقا: ۲۴ کشور، آمریکای شمالی: ۱۰ کشور، آمریکای جنوبی: ۸ کشور و اقیانوسیه: ۱۱ کشور.
به گفته افشین، ایران بهعنوان میزبان این رقابت معتبر توانسته است توجه فعالان علمی جهان را جلب کند. او این استقبال را نشانهای از اعتماد جامعه علمی بینالمللی به ظرفیتهای ایران در حوزه فناوریهای نوین بهویژه هوش مصنوعی دانست و تأکید کرد که این رویداد موجب ارتقای جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در سطح جهانی شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، فهرست کشورهای اروپایی حاضر در مرحله مقدماتی را اعلام کرد که شامل ۴۶ کشور از جمله: انگلستان، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، رومانی، لهستان، اوکراین، گرجستان، ارمنستان، صربستان، کرواسی، بلغارستان، فرانسه، مجارستان، قبرس، یونان، سوئد، بوسنی و هرزگوین، استونی، مولداوی، لیتوانی، ایرلند، سوئیس، لتونی، مقدونیه شمالی، هلند، نروژ، دانمارک، فنلاند، اسلوونی، واتیکان، اسلواکی، اتریش، جمهوری چک، لوکزامبورگ، پرتغال، بلژیک، آلبانی، جرزی، جزیرهمن، جزایر فارو، آندورا، کوزوو، آذربایجان، روسیه و بلاروس است.
در بخش دیگری از نشست خبری، افشین با تشریح گستره بینالمللی شرکتکنندگان اعلام کرد: در مجموع ۳۸ کشور از قاره آسیا در این رقابتها مشارکت داشتهاند. کشورهای آسیایی حاضر در این دوره شامل چین، هند، بنگلادش، ویتنام، ایران، قزاقستان، ژاپن، کرهجنوبی، سنگاپور، پاکستان، سوریه، فلسطین، ازبکستان، تایوان، اردن، اندونزی، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکیه، هنگکنگ، مغولستان، تایلند، فیلیپین، عربستانسعودی، ترکمنستان، مالزی، کرهشمالی، نپال، ماکائو، لبنان، امارات متحده عربی، افغانستان، عراق، لائوس، میانمار، کامبوج، یمن و قطر بودهاند.
معاون علمی رئیس جمهور همچنین از مشارکت ۲۴ کشور آفریقایی خبر داد و اظهار داشت: در این دوره کشورهایی همچون مصر، اتیوپی، تونس، مراکش، نیجریه، سیشل، لیبی، الجزایر، نیجر، سودان، زیمبابوه، آفریقایجنوبی، تانزانیا، کامرون، آنگولا، بوروندی، کنگو، اریتره، توگو، رئونیون، آفریقای مرکزی، ماداگاسکار، بنین و بوتسوانا حضور داشتهاند.
به گفته او، از قاره آمریکا نیز ۱۸ کشور شامل ایالات متحده، برزیل، کلمبیا، آرژانتین، شیلی، مکزیک، کانادا، پرو، کوبا، بولیوی، جمهوری دومینیکن، السالوادور، ونزوئلا، اروگوئه، گرینلند، مونتسرات، پاناما و هائیتی در مراحل این رقابت شرکت کردند.
وی افزود: در کنار این کشورها، ۱۱ کشور از منطقه اقیانوسیه نیز در فهرست شرکتکنندگان ثبت شدهاند. این کشورها عبارتند از: استرالیا، ساموآ، فیجی، کیریباتی، توکلاو، تووالو، والیس و فوتونا، تونگا، پالاو، جزایر ماریانای شمالی و نیوزیلند.
افشین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیتهای علمی و آموزشی مرتبط با این رویداد توضیح داد: کمیتههای علمی مسابقات با حضور استادان برجسته حوزههای برنامهسازی و هوش مصنوعی تشکیل شده و دورههای ویژهای برای ارتقای توانمندی شرکتکنندگان برگزار کردهاند.
وی اعلام کرد: در حوزه هوش مصنوعی، دو دوره آموزشی در سطوح مقدماتی و پیشرفته با عناوین «مقدمهای بر یادگیری ماشین و یادگیری ژرف» و «اعتمادپذیری در یادگیری ژرف» برگزار شد که مجموعاً بیش از ۳۴۰۰ نفر در این برنامهها شرکت کردند.
در حوزه برنامهسازی نیز دو دوره تخصصی «آشنایی با مسابقات برنامهسازی» و «برنامهسازی پیشرفته» با مشارکت نزدیک به ۱۰۰۰ نفر اجرا شد که به دلیل استقبال گسترده، هر دو دوره شش ماه بعد تکرار گردید.
برگزاری مسابقات در استانهای مختلف کشور معاون علمی رئیسجمهور سپس به روند برگزاری مسابقات در داخل کشور اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف اصلی ما توزیع فرصت آموزشی و رقابتی در سراسر کشور بود و بر همین اساس، ۱۰ مسابقه ملی در ۱۰ استان برگزار شد تا امکان شرکت برای علاقهمندان از سراسر ایران فراهم شود.
