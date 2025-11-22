  1. استانها
۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۵

حاج علی اکبری: تخصص‌گرایی و ورود به جزئیات در مدیریت فرهنگی ضروری است

بندرعباس-رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه حمایت از دولت همراه با نقد منصفانه توصیه رهبر انقلاب است، گفت:تخصص‌گرایی و ورود به جزئیات در مدیریت فرهنگی ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، در قرارگاه ائمه جمعه استان هرمزگان با تأکید بر ضرورت «تخصص‌گرایی» و «ورود به جزئیات» در مدیریت فرهنگی گفت: دستگاه‌های فرهنگی و ائمه جمعه نباید در کلیات متوقف بمانند. مهندسی فرهنگی یعنی نگاه جامع، دقیق و جزئی‌نگر تا انتهای مسئله؛ همان رویکردی که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأکید کرده‌اند.

به گفته وی، هر موضوع فرهنگی، اجتماعی و تربیتی باید با تمامی لوازم و ابعاد آن دیده و برای آن برنامه‌ریزی شود.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری با اشاره به طرح برخی موضوعات اجتماعی در خطبه‌ها خاطرنشان کرد: مسائلی مانند حجاب، باید در منظومه سبک زندگی اسلامی، بنیان خانواده و آینده تمدنی جامعه مطرح شوند. هرگاه یک موضوع در جایگاه منظومه‌ای خود بیان شود، جامعه آن را عمیق‌تر درک می‌کند و همراهی بیشتری نشان می‌دهد.

وی درباره نسبت ائمه جمعه با دولت‌ها تصریح کرد: اصل بر حمایت مسئولانه از دولت برای انجام وظایف سنگین آن است؛ اما این حمایت منافاتی با نقد منصفانه، اخلاقی و علاج جویانه ندارد.

وی گفت: امام جمعه باید از موضع خیرخواهانه و امتداد گفتمان رهبری، ضمن دفاع واقع‌بینانه از عملکردها، نقدهای ناصحانه و سازنده را نیز بیان کند. این رویکرد هم اعتماد مردم را افزایش می‌دهد و هم به دولت برای اصلاح امور کمک مؤثری می‌کند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباطات صمیمانه با جامعه اهل سنت گفت: بر اساس الگوی رهبر معظم انقلاب، امام جمعه امامِ همه مردم است؛ رفتار، گفتار و برنامه‌ریزی ما باید مظهر اخوت، احترام و خیرخواهی نسبت به جامعه اهل سنت باشد.

وی افزود: اهل سنت نباید احساس اقلیت بودن یا نادیده گرفته شدن داشته باشند. ساختارهای فرهنگی باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که از ظرفیت مساجد، مدارس و معلمان دینی اهل سنت به‌صورت مشترک و مؤثر بهره‌گیری شود.

حاج‌علی‌اکبری با اشاره به برخی ناهماهنگی‌های بین دستگاهی اظهار کرد: برای ارتقای کارآمدی، هماهنگی‌ها در سطح ملی و استانی باید با رویکرد قرارگاهی دنبال شود. جلسات مشترک با دستگاه‌های مرتبط در حال انجام است تا سیاست‌های واحد، دقیق و میدانی برای استان‌ها طراحی و اجرا شود.

وی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: ادبیات امام جمعه در بیان مطالبات مردم و نقد عملکرد دستگاه‌ها باید اخلاقی، حکیمانه و امامتی باشد. مردم از امام جمعه، حکمت، انصاف، حمایت مسئولانه و ارائه راه‌حل می‌خواهند.

