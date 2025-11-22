به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، در قرارگاه ائمه جمعه استان هرمزگان با تأکید بر ضرورت «تخصص‌گرایی» و «ورود به جزئیات» در مدیریت فرهنگی گفت: دستگاه‌های فرهنگی و ائمه جمعه نباید در کلیات متوقف بمانند. مهندسی فرهنگی یعنی نگاه جامع، دقیق و جزئی‌نگر تا انتهای مسئله؛ همان رویکردی که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأکید کرده‌اند.

به گفته وی، هر موضوع فرهنگی، اجتماعی و تربیتی باید با تمامی لوازم و ابعاد آن دیده و برای آن برنامه‌ریزی شود.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری با اشاره به طرح برخی موضوعات اجتماعی در خطبه‌ها خاطرنشان کرد: مسائلی مانند حجاب، باید در منظومه سبک زندگی اسلامی، بنیان خانواده و آینده تمدنی جامعه مطرح شوند. هرگاه یک موضوع در جایگاه منظومه‌ای خود بیان شود، جامعه آن را عمیق‌تر درک می‌کند و همراهی بیشتری نشان می‌دهد.

وی درباره نسبت ائمه جمعه با دولت‌ها تصریح کرد: اصل بر حمایت مسئولانه از دولت برای انجام وظایف سنگین آن است؛ اما این حمایت منافاتی با نقد منصفانه، اخلاقی و علاج جویانه ندارد.

وی گفت: امام جمعه باید از موضع خیرخواهانه و امتداد گفتمان رهبری، ضمن دفاع واقع‌بینانه از عملکردها، نقدهای ناصحانه و سازنده را نیز بیان کند. این رویکرد هم اعتماد مردم را افزایش می‌دهد و هم به دولت برای اصلاح امور کمک مؤثری می‌کند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباطات صمیمانه با جامعه اهل سنت گفت: بر اساس الگوی رهبر معظم انقلاب، امام جمعه امامِ همه مردم است؛ رفتار، گفتار و برنامه‌ریزی ما باید مظهر اخوت، احترام و خیرخواهی نسبت به جامعه اهل سنت باشد.

وی افزود: اهل سنت نباید احساس اقلیت بودن یا نادیده گرفته شدن داشته باشند. ساختارهای فرهنگی باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که از ظرفیت مساجد، مدارس و معلمان دینی اهل سنت به‌صورت مشترک و مؤثر بهره‌گیری شود.

حاج‌علی‌اکبری با اشاره به برخی ناهماهنگی‌های بین دستگاهی اظهار کرد: برای ارتقای کارآمدی، هماهنگی‌ها در سطح ملی و استانی باید با رویکرد قرارگاهی دنبال شود. جلسات مشترک با دستگاه‌های مرتبط در حال انجام است تا سیاست‌های واحد، دقیق و میدانی برای استان‌ها طراحی و اجرا شود.

وی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: ادبیات امام جمعه در بیان مطالبات مردم و نقد عملکرد دستگاه‌ها باید اخلاقی، حکیمانه و امامتی باشد. مردم از امام جمعه، حکمت، انصاف، حمایت مسئولانه و ارائه راه‌حل می‌خواهند.