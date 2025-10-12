به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر یکشنبه در آئین بهرهبرداری از طرحهای نهضت توسعه عدالت در آموزش بر اهمیت آموزش بهعنوان اولویت دولت چهاردهم تأکید کرد.
وی با اشاره به مشارکت مردم و خیران در تأمین زمین و منابع مالی، بیان کرد: پروژههای متعددی در استان به مرحله اجرا درآمده و تعدادی از آنها به بهرهبرداری رسیده است.
استاندار بوشهر اضافه کرد: سرانه فضاهای آموزشی در بوشهر بهطور قابل توجهی افزایش یافته و برنامهریزی برای احداث ۵۲۶ کلاس درس در حال انجام است. تا پیش از مهرماه، ۲۰۲ کلاس آماده و تا دهه فجر، ۳۲۴ کلاس دیگر نیز به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با اشاره به پیشرفت ۸۲ درصدی پروژهها، بیان کرد: بوشهر در این زمینه رتبه نخست را در کشور دارد. پیش از آغاز طرح نهضت، سرانه آموزشی به ازای هر دانشآموز تنها ۶ متر مربع بود که با افتتاح مدارس جدید، به ۷ متر مربع خواهد رسید.
زارع با بیان اینکه ۴۳ کلاس درس چادری نیز جمعآوری شدهاند ادامه داد: در سال آینده ۲۹۷ کلاس درس جدید طراحی و ساخته خواهد شد تا سرانه آموزشی به ۸.۳ متر مربع افزایش یابد.
نظر شما