احداث ۲ هزار کلاس درس جدید در استان هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی سه شنبه شب در آیین گلریزان احداث و تجهیز فضاهای آموزشی هرمزگان که با حضور رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور برگزار شد، اظهارداشت: در دولتهای مختلف، جناحها و جوامع خرد اختلاف نظرهایی وجود دارد اما آینده فرزندان این سرزمین خط قرمز ما است.
وی با تاکید بر اینکه از ابتدای دولت سیزدهم ۲ هزار کلاس درس در استان هرمزگان احداث یا در معرض بهرهبرداری است، افزود: فرزندان ما که قرار است آینده ایران عزیز را بسازند باید از لحاظ زیرساختهای آموزشی و زیرساختهای تربیتی در شرایط مطلوبی تحصیل کنند.
استاندار هرمزگان، عنوانکرد: در حال حاضر حدود ۲ هزار کلاس درس جزو کسریهای استان است و حدود ۲ هزار کلاس نیز تخریبی هستند ضمن اینکه حدود ۶۰۰ کلاس هم باید تک تک به مدارس اضافه شود که جمعاً الزام ساخت ۴ هزار و ۶۰۰ کلاس در استان را ایجاد میکند.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، تاکیدکرد: اتفاق خوبی که در حوزه مدرسهسازی استان افتاد این بود که ما از احداث سالی ۵۰۰ کلاس درس به ساخت ۱۰۰۰ کلاس درس رسیدیم.
وی با تشکر از تلاشهای خیرین در حوزه مدرسهسازی و عاشقانه قلمدادکردن اقدامات آنها، اظهارداشت: مهمترین اصل آموزش و پرورش، معلمین هستند و اگر معلمین انگیزه و احترام کافی را داشته باشند شاهد کسب نتایج مطلوبی خواهیم بود.
رئیس شورای آموزش و پرورش استان هرمزگان، گفت: اصلیترین کار ما در استان این است که نقشه آموزشی هرمزگان را با نقشه توسعه صنعتی استان انطباق دهیم و توسعه آموزشی را همگام با توسعه صنعت پیش ببریم.
وی ادامه داد: بر اساس همین اولویت، ۲۸ هنرستان تخصصی در استان راهاندازی شد که البته لازم است زیرساختهای آنها تقویت شود و حضور دانشآموزان در صنعت تسهیل شود.
دوستی با تاکید بر لزوم تقویت محتوی آموزشی دانشآموزان و قدردانی از همراهی مدیران عامل صنایع در راهاندازی هنرستانهای صنعتی، اضافه کرد: ریسک حضور دانشآموزان در صنعت، ریسک بزرگی بود که مدیران صنعتی پذیرفتند.
استاندار هرمزگان، تاکیدکرد: در نقشه توسعه آموزشی استان، دانشکدههای علوم پزشکی شرق و غرب هرمزگان، دانشکده نفت و شیمی، پردیس دریایی دانشگاه هرمزگان، دانشکده پیراپزشکی و فعال سازی رشتههای جدید در دانشگاه امیرکبیر در دستور کار قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: اخیر جلسهای با رئیس دانشگاه پلی تکنیک داشتیم و در تلاش هستیم تا نخستین دانشکده تخصصی فولاد را در استان هرمزگان راهاندازی کنیم.
استاندار هرمزگان در پایان بااشاره به احداث شهر جدید خلیجفارس، خاطرنشانکرد: در طراحی شهر جدید خلیجفارس، یک زون آموزشی دیدهایم و بسیار علاقه مند هستیم بخش دریا، متالوژی یا پالایش دانشگاههای مطرح کشور مانند دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف به استان هرمزگان منتقل شود.
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