مسمومیت ۱۹ نفر با گاز منواکسید کربن در تنگاری بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز غفار فرد در خصوص مسمومیت ۱۹ نفر در شامگاه شنبه گفت: ساعت ۲۱:۰۳ شامگاه شنبه یکم آذرماه ۱۴۰۴ گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز منو اکسید کربن در مسجد روستای تنگاری از توابع دشتروم بویراحمد به مرکز دیسپچ اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه اورژانس دشتروم به محل حادثه اعزام شد و در ادامه اتوبوسآمبولانس اورژانس به محل حادثه در تنگاری اعزام شد.
رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در این حادثه ۱۹ نفر با بازه سنی ۹ تا ۴۵ سال دچار مسمومیت شدند که خوشبختانه وضعیت عمومی آنان مناسب است.
وی ابراز کرد: حادثه تلفات جانی نداشت و تمامی مصدومان برای انجام مراقبتهای تکمیلی توسط اتوبوسآمبولانس به بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج انتقال یافتند.
غفار فرد با اشاره به افزایش استفاده از وسایل گرمایشی در فصل سرما هشدار داد: عدم تهویه مناسب در فضاهای بسته میتواند منجر به بروز حوادث مشابه شود؛ از اینرو رعایت نکات ایمنی و اطمینان از سلامت سیستمهای گرمایشی ضروری است.
