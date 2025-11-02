اولین قربانی فصل سرما در یزد؛ مسمومیت با گاز مونوکسید کربن

سیدمحمجواد میرجلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: اورژانس ۱۱۵ روز یکشنبه، ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴، در ساعت ۲۰:۵۴ تماسی مبنی بر مسمومیت با مونوکسید کربن دریافت کرد و بلافاصله آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی با بیان اینکه مصدوم، اهل روستایی در شهرستان تفت بود، افزود: متأسفانه این فرد پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان خود را از دست داده بود.

رئیس اورژانس استان یزد همچنین تأکید کرد: مسمومیت با گاز مونوکسید کربن یکی از موارد شایع در اورژانس است که هر ساله با شروع فصل سرما شاهد آن هستیم. این گاز بی‌رنگ و بی‌بو، که به «قاتل خاموش» معروف است، با آغاز پاییز و استفاده نادرست از وسایل گرمایشی، جان تعدادی از هموطنان را می‌گیرد.

وی در پایان توصیه کرد: در صورت بروز مسمومیت با گاز مونوکسید کربن، باید به سرعت در و پنجره‌ها باز شود، مصدوم به فضای باز انتقال یابد و بلافاصله با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته شود.