برگزاری مسابقات پاورلیفتینگ دانشگاه‌های کشور در کردستان

سنندج- نخستین دوره مسابقات پاورلیفتینگ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور با میزبانی دانشگاه کردستان طی سه روز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس انجمن پاورلیفتینگ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور و سرپرست برگزاری این مسابقات اظهار کرد: مسابقات پاورلیفتینگ دانشگاه‌ها با حضور ۲۷ دانشگاه از مناطق مختلف کشور و بیش از ۱۰۰ دانشجو در دو رشته پاورلیفتینگ و پرس‌سینه و در قالب هشت وزن رسمی انجام شد.

محمد آقایی افزود: براساس مقررات این دوره، هر ورزشکار امکان شرکت در تنها یکی از دو رشته را داشت و حضور هم‌زمان در هر دو رشته مجاز نبود.

آقایی افزود: روند پذیرش و وزن‌کشی ورزشکاران پیش از شروع رقابت‌ها انجام شد و گروه داوری در تمامی مراحل وزن‌کشی، ثبت اطلاعات و ورود به سالن مسابقات حضور داشتند.

وی تصریح کرد: برنامه مسابقات به‌صورت زمان‌بندی‌شده برای هر وزن تنظیم و به تیم‌ها اعلام شده بود تا جریان رقابت‌ها بدون وقفه دنبال شود.

وی درباره نحوه برگزاری این دوره گفت: مراحل ثبت‌نام، پذیرش و چینش جدول مسابقات طبق دستورالعمل تعیین‌شده انجام شد و تیم‌ها بر اساس وزن و رشته، ساعت و نوبت حضور خود را دریافت کردند.

برگزاری مسابقات پاورلیفتینگ در ۲ رشته و هشت وزن

رئیس انجمن پاورلیفتینگ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور افزود: رقابت‌ها در دو رشته و در هشت وزن طبق برنامه اعلام‌شده اجرا شد و تیم‌های داوری در تمام جریان مسابقات ثابت بودند.

آقایی با اشاره به بخش کنترل سلامت ورزشکاران اظهار کرد: چهار افسر ضد دوپینگ از فدراسیون پزشکی ورزشی در محل مسابقات حاضر بودند و نمونه‌گیری از هفت ورزشکار در اوزان مختلف به‌صورت تصادفی انجام شد.

وی ادامه داد: تست‌های دوپینگ طبق اصول فدراسیون انجام و گزارش نهایی برای بررسی و نگهداری در پرونده مسابقات ارسال می‌شود.

وی در زمینه خدمات پزشکی نیز یادآور شد: چهار نفر از کادر پزشکی و امدادی در تمام ساعات مسابقات حضور داشتند و براساس گزارش تیم پزشکی، آسیب‌دیدگی یا حادثه خاص در جریان رقابت‌ها ثبت نشده است.

رئیس انجمن پاورلیفتینگ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور اعلام کرد: تیم پزشکی تمامی مراحل آماده‌سازی سالن، تجهیزات و شرایط محیطی را پیش از شروع مسابقات بررسی کرده بود.

وی اضافه کرد: پرونده داوری این مسابقات با حضور ۱۲ داور بسته شد و این مجموعه شامل داوران اصلی، اعضای هیئت ژوری، داوران منشی، داوران فنی و داوران وزن‌کشی بود.

سرپرست برگزاری این دوره از مسابقات ادامه داد: داوران از ابتدای وزن‌کشی تا پایان آخرین دسته مسابقه در محل حاضر بودند و داوری‌ها بر اساس قوانین مصوب و بخش‌نامه‌های مرتبط انجام شد.

محمد آقایی در ادامه اظهارات خود گفت: گزارش نهایی این دوره شامل تعداد شرکت‌کنندگان، تعداد تیم‌ها، نتایج انفرادی و تیمی، حضور داوران و اجرای مراحل مختلف تهیه شده است.

وی افزود: بخش‌هایی از مسابقات از طریق شبکه‌های تلویزیونی و رسانه‌های خبری، به‌ویژه شبکه استانی کردستان، منتشر شد و گزارش تصویری و مکتوب مسابقات برای استفاده در دوره‌های بعدی ثبت شده است.

گفتنی است؛ نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای احسانی نیز برای نظارت بر اجرای مسابقات در سالن حضور داشت و روند برگزاری مسابقات، نحوه رعایت مقررات، نحوه داوری و اجرای بخش‌های مرتبط را مورد ارزیابی قرار داد.

در پایان مسابقات، حدود ۴۰ ورزشکار در رشته پاورلیفتینگ و پرس‌سینه موفق به کسب رتبه‌های اول تا سوم شدند و نتایج تیمی نشان داد، دانشگاه کردستان در جایگاه نخست قرار گرفت، دانشگاه شهید بهشتی رتبه دوم را به دست آورد و دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی سوم شد.

مسابقات پاورلیفتینگ دانشگاه‌های کشور شامگاه شنبه پس از سه روز رقابت با معرفی برترین‌ها به کار خود پایان داد.

