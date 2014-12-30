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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۳۶

مردعلی به مهر گفت:

مسابقات انتخابی پاورلیفتینگ در قزوین برگزار می شود

مسابقات انتخابی پاورلیفتینگ در قزوین برگزار می شود

قزوین- رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان قزوین گفت: به منظور انتخاب تیم استان برای شرکت در مسابقات گرجستان کسابقات پاورلیفتینگ روز جمعه در قزوین برگزار می شود.

حسین مردعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: رقابتهای انتخابی تیم پاورلیفتینگ روز جمعه ۱۲ دی ماه با حضور بیش از ۱۰۰ ورزشکار این رشته در سالن تختی قزوین  برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان قزوین تصریح کرد: این مسابقات در ۱۱ وزن در رده های سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیش کسوتان برگزار می شود و نفرات برتر هر وزن برای تشکیل تیم استان انتخاب خواهند شد.

مردعلی یادآورشد: تیم پاورلیفتینگ استان قزوین قرار است به نمایندگی از کشورمان در مسابقات پرورش اندام کشور گرجستان شرکت کند و امیدواریم تیم آماده ای را به این رقابتها اعزام کنیم.

وی افزود: مسابقات پاورلیفتینگ در رشته های پرس، اسکات و لیفت برگزار خواهد شد.

مردعلی اظهارداشت: رقابتهای پاورلیفتینگ و پرورش اندام اواخر دی ماه در کشور گرجستان برگزار می شود.

 

کد مطلب 2452008

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