به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی با حضور گسترده عاشقان اهل بیت (ع) در اردبیل برگزار شد.

این مراسم معنوی که از امامزاده صالح (ع) آغاز و تا امامزاده سید صدرالدین ادامه داشت، با عنوان مسیر «حرم تا حرم» شناخته می‌شود و جلوه‌ای از پایبندی مردم به ارزش‌های عاشورایی را نشان می‌دهد.



مردم حسینی اردبیل پیش از آغاز پیاده‌روی با حضور در مسجد اعظم به قرائت زیارت پرفیض اربعین پرداخته و پس از آن، با حضور در آئین غبارروبی مضجع شریف امامزاده صالح (ع) آماده حرکت پیاده‌روی شدند.



عاشقان حسینی در فضایی مملو از معنویت و شور، مسیر مقدس بین دو حرم را طی خواهند کرد. این مراسم که با حضور پرشور مردم اردبیل همراه است، در هنگام اذان ظهر در حرم امامزاده سید صدرالدین به پایان خواهد رسید.

شرکت‌کنندگان با دلی مملو از اخلاص و ارادت، همبستگی خود با آرمان‌های قیام امام حسین (ع) را به نمایش گذاشتند.



پیاده‌روی جاماندگان اربعین در اردبیل، نمادی از حفظ و انتقال فرهنگ عاشورایی و تجدید عهد مردم با اهل بیت (ع) است که هر ساله با شکوه و شکوفایی خاصی برگزار می‌شود.